Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması SON DAKİKA! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

11 Aralık 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:47

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika haberleri ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 asgari ücret görüşmeleri ile ilgili son açıklamasını 6 Aralık 2023 Çarşamba günü yapmış ve asgari ücret ile ilgili önemli mesajlar vermişti. İşte Erdoğan’ın asgari ücret ile ilgili o sözleri…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 2024 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Yılbaşında çalışanlarımızın kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak ”dedi.

"Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz”

Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları, yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk. Böylece 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi 14’e çıkardık. 2023’ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4.6’lık büyüme kaydetti. Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur. Yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız 234 milyar doları buldu. İstihdam 32 milyona ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 9.2’lere geriledi. Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı da gideriyoruz. Meclisimizin onayından sonra ilk düzenlemeden istifade edemeyen 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5’er bin liralarını süratle yatıracağız” dedi.

Aile ve Gençlik Fonunun kuruluşuyla ilgili yasal sürecin tamamlandığını belirten Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve indirimli teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dahil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını bin 500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik” açıklamasını yaptı.

“Kayıpları telafi edecek bir artış yapılacak”

Asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay aktardığımız kaynak tutarı da 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. Daha 10 ay evvel yaşadığımız ve ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı, 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma, bir sonraki yıldan itibaren olan dönemi ise atılım süreci olarak görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda bıkmadan durmadan mücadele etmeyi, adım adım hedeflere ulaşmayı sürdüreceğiz. Yeter ki 85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza, mücadele azmimize sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028’i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan bölgesinin ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Asgari ücret ilk toplantısı bugün saat 14.00’te başladı. 2. toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin "Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek" dedi. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

Ortak akıl ve uzlaşı ile tespitin gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.

İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek.

Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel kriz, salgınlar gibi badireleri atlatmanın içindeyken bağımsız ve güçlü Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızla ilerlemektedir.

Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyarak hamdolsun bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Çok zor dönemlerden geçtik, birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek evlerimizi işyerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık.

Vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine elbirliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır.

Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık.

2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadarki kısmının vergi dışı bırakılmasını da sağladık. Yeni bir düzenlemeyi de hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istidam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Hem işçiyi hem işvereni memnun edeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek. Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyecek oran için çalışacağız.