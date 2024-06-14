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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ekonomideki adımlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda 2026'dan itibaren tek hanenin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP ve enflasyon verileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik adımların devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi - 1. Resim

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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