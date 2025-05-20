Demir yolu ve liman projeleri için Litvanya’dan 6,5 milyar avroluk davet

Litvanya, toplam yatırım değeri 6,5 milyar avroyu aşan demiryolu ve liman projelerinde yer alması için Türkiye’yi davet etti.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Ukrayna ve Suriye’nin kalkınması için altyapı ve üstyapı projelerinde etkin bir rol üstlenmeye hazırlanan Türkiye, proje gerçekleştirme gücüyle Avrupa ülkelerinin de ilgisini çekiyor.

Son olarak Litvanya, Türkiye’ye toplam yatırım değeri 6,5 milyar avroyu aşan demiryolu ve liman projelerinde yer alması için davette bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Litvanya Demiryolları İdaresi ile Ticaret Bakanlığına bağlı Vilnius Ticaret Müşavirliği yetkilileri, bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Demiryolları İdaresi tarafından gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 5,5 milyar avro tutarında demir yolu altyapısı yatırımı yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, Baltık ülkelerini Avrupa demir yolu ağına entegre etmeyi amaçlayan ‘Rail Baltica’ Projesinin Litvanya ayağında hâlihazırda yaklaşık 400 milyon avro tutarında ihaleler açıldığı ve daha sonra açılacak ihaleler bulunduğu aktarıldı. Demiryolları İdaresi yetkilileri, söz konusu demir yolu yatırımlarında Türk firmalarıyla çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Diğer taraftan, Türkiye ile Litvanya arasında liman projesi için iş birliği de gündeme geldi.

Vilnius Ticaret Müşavirliği yetkilileri, Litvanya’nın en büyük liman şehri olan ve Baltıklar’daki en büyük limana ev sahipliği yapan Klaipeda ziyareti kapsamında, Klaipeda Liman İdaresi ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Liman İdaresi yetkilileri, Türk yetkililere, “Southport” Projesi kapsamında limana 600 milyon avro tutarında yap-işlet-devret modeliyle yeni bir terminal inşa edileceğini, 100 hektarlık deniz alanının doldurulacağını, inşaatın 2028 yılında başlamasının planlandığını aktardı. Liman İdaresi, bu projeye Türk yatırımcıların katılımının memnuniyetle karşılanacağını belirtti. Toplantıların ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, iş dünyasını konuyla ilgili olarak bilgilendirdi.