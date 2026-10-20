Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl 10 dönümde denenen tütün üretimi, alınan olumlu sonuçların ardından bu yıl 40 dönüme çıkarıldı. Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, bakımı kolay ve 200-250 bin lira kazanç potansiyeli sunan tütünün, tarımsal çeşitlilik arayan bölge çiftçisi için önemli bir alternatif ürün haline geldiğini belirtti.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeniden üretim çeşitliliğine katkı sağlayan tütün, çiftçiler için alternatif tarımsal ürün olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 10 dönüm alanda deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen tütünden alınan olumlu sonuçların ardından, üretim alanı bu yıl yaklaşık 40 dönüme çıkarıldı.

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, ilçede tütün üretiminin yeniden gündeme gelmesinin tarımsal çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti. Çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun farklı ürünleri de değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Duman, tütünün Pazaryeri çiftçisi açısından alternatif bir tarımsal ürün olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Deneme amacıyla ekilmişti, ilçenin geçim kaynağı oldu: Bakımı kolay, 250 bin TL kazancı var

"BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN YENİ ÜRÜNLER DENENMELİ"

Duman, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılmasının üreticilerin farklı ürün seçeneklerini değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirterek, bölge şartlarına uygun yeni ürünlerin denenmesinin önemine vurgu yaptı.

Deneme amacıyla ekilmişti, ilçenin geçim kaynağı oldu: Bakımı kolay, 250 bin TL kazancı var

"200-250 BİN ARASI BİR KAZANÇ GETİRİYOR"

Duman, tütün ekimi ve kurutulması hakkında bilgiler verirken, "İlçemizde tütün ve ipekböceği ile ilgili bir proje yapılmıştı. Tütün ekiminde ikinci yılımız. Bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor. Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor. Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getirmek, diğer ürünler kadar zor zahmetli değil." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Pazaryeri Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPazaryeri

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