Deprem bölgesinde çalıştıracak eleman bulunamıyor: 3 bin işçi ithal ettik

15 Aralık 2023 02:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 02:44

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’de birçok sektörde eleman sıkıntısı had safhaya ulaştı. Sanayi sektörü mevcut asgari ücretle eleman bulamamaktan yakınırken, çözümü yabancı işçi çalıştırmakta buluyor. Benzer problemler hizmet sektöründe de yaşanıyor. Temizlikçi ve bulaşıkçı bulmak neredeyse imkânsız. En fazla eleman sıkıntısının yaşandığı sektörlerin başında ise inşaat geliyor. Deprem sebebiyle usta ücretlerinin 70 bin liraları bulduğu bölgede inşaat sektörü çözümü ithal işçide buldu. 30 binin üzerinde çalışanı ile Türkiye’nin en büyük 10 işverenin biri olan Tepe Kurumsal Çözümler’in Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, eleman açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek “Tepe olarak hizmet sektörü başta olmak üzere inşaat alanında projeler yapıyoruz. Maalesef evlatlarımız çalışmak istemiyor. Güvenlik elemanı, bulaşıkçı, temizlikçi bulamıyoruz. Her yerde Suriyeli, Gürcü ve Özbek çalışanları görmek mümkün” dedi. İş gücü piyasasında yavaşlamaya dikkat çeken Güler “Deprem bölgesinde çalıştıracak inşaat işçisi bulunamıyor. Yabancılara çalışma izni veriliyor. Şu an bölgede devlet izini ile 3 bin Özbek işçi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

100 KİŞİDEN 7’Sİ İLK HAFTA İŞTEN AYRILIYOR

Önümüzdeki yıllarda hizmet sektöründe de çalışan bulma konusunda zorluklar yaşanabileceğini dile getiren Güler şunları kaydetti: Şu anki şartlarda özellikle Marmara Bölgesi’nde işe yeni başlayan 100 kişinin yedisi ilk bir haftada ayrılıyor. 100 kişinin 20’si ise ilk bir ayın sonunda istifa ediyor. Kalan 80 kişi, ikinci ay itibarıyla ayrılıyor. Üçüncü ayın sonunda gelindiğinde ise işten ayrılma oranı yüzde 30’ları bulabiliyor. Bunun nedeni de personelin farklı sektörde iş bulması ya da istenilen şartlara ulaşılamaması. Bu sirkülasyon, Marmara Bölgesi’nin dışında yerlerde yarı yarıya düşünülebilir. Bu nedenle de yurt dışından personel istihdam etmemiz gerekebilir.

BÖLGELERE GÖRE SAATLİK ÜCRET BELİRLENEBİLİR

Levent Güler, çözüm önerisi olarak ise bölgelere göre saatlik ücret önerisinde bulundu. Güler “Şu an Marmara, Muğla ve Çukurova gibi bölgelerde asgari ücretle çalıştıracak eleman bulmak çok zor. Çalışanlar asgari ücrete razı olmuyor. Tam da bu noktada özellikle istihdamı artırmak ve işsizlik konusunda makasın daralması için bölgesel asgari ücret düzenlemesinin çok olumlu olacağını düşünüyorum. Hatta saatlik ücret belirlenebilir. Mesela ABD’de eyaletler arasında saat ücretleri değişiyor. Bizde de neden uygulanmasın” diye konuştu. Güler 2024 yılı için asgari ücret tahminini ise 17 bin TL olarak açıkladı.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tepe Kurumsal Çözümler’in 2023 yılında proje sayısının arttığını ve bunun da istihdam oranlarına yansıdığını belirten Güler “Şu anda Tepe Kurumsal Çözümler çatısı altındaki şirketlerimizde çalışan 30 bin personelimiz mevcut. Yeni projelerimizle istihdam artışımızı paralel olarak yukarılara taşıyacağız. 2023 yılını, geçen yıla oranla ciromuzun iki katına çıkararak 10 milyar TL ile kapatıyoruz. 2024 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda gelecek yıl 5 bin kişiye daha istihdam sağlayarak personel sayımızı 35 bine çıkarmayı, ciromuzu ise 17 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.