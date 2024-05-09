Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti milletvekili Mehmet Sait yaz: CHP'nin genelinde var

AK Parti milletvekili Mehmet Sait yaz: CHP'nin genelinde var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti milletvekili Mehmet Sait yaz: CHP&#039;nin genelinde var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın İslamiyet’e hakaret dolu sözleri için, “CHP’nin kodlarında olanı itiraf etti” açıklamasını yaptı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Milletvekili Yaz “Zulüm 1453’te başladı, diyenler Müslüman Türkleri kastediyorlardı. 1.400 yıl vurgusu yapanlar ise tüm Müslümanları ve İslam âlemini kastediyor. Dolayısıyla bu sözlerle Peygamber’i, Kur’ân’ı yani İslam’ın bütün mukaddesatını yerle bir ediyor. Bu sözleri lanetliyorum, protesto ediyorum. İslam’a ve mukaddesatımıza hiç kimse hakaret edemez, kimsenin buna hakkı ve haddi olamaz. Bu, CHP’nin kodlarında hep vardı. Bunların neye hizmet ettikleri bellidir. Artık kendilerini gizlemiyorlar” dedi.

'YOLU AÇMAK İSTİYORLAR'

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de “Dualar ile açılmış bir Meclis’te, Müslüman bir ülkede, milletvekili ünvanıyla halka seslenirken böyle bir ifade kullanması karşısında biz de tepki verdik. Bu bir zihniyet meselesi. ‘Zulüm 1453’te başladı’ derken, Osmanlı ve Türklere gönderme yapıyorlardı, şimdi de Müslümanlığımıza, Peygamber Efendimize laf ediyorlar. Buna alıştırmak ve önünü açmak istiyorlar. Bu yüzden büyük tepki gösterdik. Bu bir testtir. Niyet ne ise orada belli oldu” değerlendirmesinde bulundu.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ UMUT AKDOĞAN NE DEMİŞTİ?

“Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hâkim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1.400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu, 
Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İslamiyet'e dil uzatan Umut Akdoğan'a öfke: Zulüm arıyorsan CHP tarihine bak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İslamiyet'e dil uzatan Umut Akdoğan'a öfke: Zulüm arıyorsan CHP tarihine bak - Gündem"Zulüm arıyorsan CHP tarihine bak"TSK, bu ay üç büyük tatbikat icra edecek! Konya, Muğla ve İzmir’de gövde gösterisi - GündemKonya, Muğla ve İzmir’de gövde gösterisi!Türk ambargosu dünyaya yayılabilir! Gözler Batı ülkelerine çevrildi - GündemTürk ambargosu dünyaya yayılabilir!Hakkari-Çukurca yolu ulaşıma kapandı! - GündemHakkari-Çukurca yolu ulaşıma kapandı!Köpeğinin ölümüne sebep olan komşusunu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemişti, tutuklandı! - GündemAdalet Bakanı devreye girdi! Akıbeti belli olduAkdeniz'de deprem oldu! Türkiye'de 5 il etkilendi - GündemAkdeniz'de deprem oldu! Türkiye'de 5 il etkilendi
Sonraki Haber Yükleniyor...