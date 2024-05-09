AK Parti milletvekili Mehmet Sait yaz: CHP'nin genelinde var

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın İslamiyet’e hakaret dolu sözleri için, “CHP’nin kodlarında olanı itiraf etti” açıklamasını yaptı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Milletvekili Yaz “Zulüm 1453’te başladı, diyenler Müslüman Türkleri kastediyorlardı. 1.400 yıl vurgusu yapanlar ise tüm Müslümanları ve İslam âlemini kastediyor. Dolayısıyla bu sözlerle Peygamber’i, Kur’ân’ı yani İslam’ın bütün mukaddesatını yerle bir ediyor. Bu sözleri lanetliyorum, protesto ediyorum. İslam’a ve mukaddesatımıza hiç kimse hakaret edemez, kimsenin buna hakkı ve haddi olamaz. Bu, CHP’nin kodlarında hep vardı. Bunların neye hizmet ettikleri bellidir. Artık kendilerini gizlemiyorlar” dedi.

'YOLU AÇMAK İSTİYORLAR'

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de “Dualar ile açılmış bir Meclis’te, Müslüman bir ülkede, milletvekili ünvanıyla halka seslenirken böyle bir ifade kullanması karşısında biz de tepki verdik. Bu bir zihniyet meselesi. ‘Zulüm 1453’te başladı’ derken, Osmanlı ve Türklere gönderme yapıyorlardı, şimdi de Müslümanlığımıza, Peygamber Efendimize laf ediyorlar. Buna alıştırmak ve önünü açmak istiyorlar. Bu yüzden büyük tepki gösterdik. Bu bir testtir. Niyet ne ise orada belli oldu” değerlendirmesinde bulundu.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ UMUT AKDOĞAN NE DEMİŞTİ?

“Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hâkim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1.400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu,

Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu.”