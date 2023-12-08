Sıva ustası maaşı doktoru geçti: 'İnşaatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz'

"YURDUN DÖRT BİR YANINDA İŞÇİ SIKINTISI YAŞANIYOR"
SIVA USTASI 60 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR
Keçeciler "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söyleyen Başkan Keçeciler, bu durumun inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten Keçeciler, "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı, beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.
Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.
"SIKINTI UZUN SÜREDEN BERİ VARDI, DEPREM FELAKETİ KATLADI"
Teknik yapı Onursal Başkanı Nazmi Durbakayım da Türkiye genelinde aynı problemin yaşandığını dile getirdi. Durbakayım, "Sektör Türkiye genelinde iş ve işçi bulmada zorlanıyor. Deprem bölgesindeki yapı faaliyetleri nedeniyle eleman sıkıntısı çekiyoruz. Özellikle vinç operatörü ya da kamyon şoförü bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Türkiye'de işçi sayısındaki sıkıntının uzun süreden beri var olduğunu dile getiren Durbakayım, "Ülkede zaten ciddi bir inşaat faaliyeti vardı. Yaşadığımız deprem felaketi de bunu katladı. Deprem bölgesindeki yapılan yeni konutlar nedeniyle daha fazla istihdam yaratıldı" diye ifade etti.
"USTA MAAŞI MÜHENDİS MAAŞINI GEÇTİ"
İşçi sıkıntısı nedeniyle maaşların da çok yükseldiğini belirten Durbakayım, "Rakamlar çok yükseldi. İşçi maaşları neredeyse mühendis maaşlarını geçti. Örneğin bir demirci ustası ortalama ayda 50 bin lira, vinç operatörü ise ayda 70 - 80 bin lira alıyor. Mühendisin aldığı rakam ile ustanın aldığı rakam arasında bir denge olması lazım" dedi.
Türkiye'de Temmuz 2023 itibarıyla en düşük pratisyen hekim maaşı 30 bin TL'den, en düşük pilot maaşı ise 50 bin TL'den başlıyor. Memur olarak çalışan en düşük mühendis maaşı ise 33 bin TL.
"SEKTÖR İÇİN ACİL TEDBİR ALINMALI"
Sektör için acil bir tedbir alınması gerektiğini söyleyen Durbakayım, "Ara eleman yetiştirilmesi bunun için kurslar açılması lazım. Biz STK'lara önerilerimizi dile getiriyoruz" diye konuştu.