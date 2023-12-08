Sıva ustası maaşı doktoru geçti: 'İnşaatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz'

SIVA USTASI 60 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Keçeciler "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söyleyen Başkan Keçeciler, bu durumun inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten Keçeciler, "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı, beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.

Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.

"SIKINTI UZUN SÜREDEN BERİ VARDI, DEPREM FELAKETİ KATLADI"

Teknik yapı Onursal Başkanı Nazmi Durbakayım da Türkiye genelinde aynı problemin yaşandığını dile getirdi. Durbakayım, "Sektör Türkiye genelinde iş ve işçi bulmada zorlanıyor. Deprem bölgesindeki yapı faaliyetleri nedeniyle eleman sıkıntısı çekiyoruz. Özellikle vinç operatörü ya da kamyon şoförü bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Türkiye'de işçi sayısındaki sıkıntının uzun süreden beri var olduğunu dile getiren Durbakayım, "Ülkede zaten ciddi bir inşaat faaliyeti vardı. Yaşadığımız deprem felaketi de bunu katladı. Deprem bölgesindeki yapılan yeni konutlar nedeniyle daha fazla istihdam yaratıldı" diye ifade etti.

"USTA MAAŞI MÜHENDİS MAAŞINI GEÇTİ"