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Ekonomi

Destekler artırılıyor! Konut seferberliğine 526 milyar lira kaynak

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Destekler artırılıyor! Konut seferberliğine 526 milyar lira kaynak
Başlık ResmiDestekler artırılıyor! Konut seferberliğine 526 milyar lira kaynak

2027 bütçesinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm yatırımları için toplam 526 milyar lira ayrılacak. Sosyal konut finansmanı 250 milyar liraya, kentsel dönüşüm ödeneği ise 276 milyar liraya çıkarılacak. Dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençler için konut projeleri hızlandırılacak.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak maksadıyla sağlanan destekler artırılıyor. Yeni yılda kira fiyatlarındaki artışları sınırlandırmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümünü hızlandırmak için sosyal konut ve kentsel dönüşüm yatırımlarına 526 milyar lira kaynak ayrılacak. Bu kapsamda 2027 bütçesinde sosyal konut için finansman desteği yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılacak. Yeni dönemde özellikle dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımı hızlandırılacak. Depreme dayanıklı şehirlerin oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüme ayrılan ödeneklerde de artışa gidiliyor. Bu yıl 100 milyar lira düzeyinde olan ödenek, 2027’de yüzde 176 artışla 276 milyar liraya ulaşacak. Kaynakla deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, güvenli konut arzının artırılması ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hâle getirilmesi öncelikler arasında bulunuyor.

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HER YIL 100 BİN KİŞİYE KONUT HEDEFİ

Hükûmetin konut politikası kapsamında, sosyal konut finansman modeliyle gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Bu doğrultuda, her yıl 100 bin kişi kendi dairesine kavuşacak. Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması uzun vadeli hedefler arasında yer alıyor. Barınma maliyetlerinin düşürülmesi için kiralık sosyal konut modeli de genişletilecek. İstanbul’da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması diğer illerde yaygınlaştırılacak. Aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle dar gelirli ailelere piyasa şartlarının altında barınma imkânı sağlanacak.

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