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Ekonomi

Bakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!

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Bakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!
Başlık ResmiBakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, İstanbul’da 84 yılın en şiddetli yağışının ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnaf için 80 milyon TL’lik acil destek paketini açıkladı. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine aktarılacak ödenek, sel mağduru esnafa doğrudan ulaştırılacak.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan ve kentin son 84 yıldaki en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor.

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, afet bölgesinde iş yeri zarar gören ve acil nakit ihtiyacı bulunan esnaf için hazırlanan finansman desteğinin detaylarını paylaştı.

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PAZARTESİ GÜNÜ HESAPLARDA

Bakan Bolat’ın açıklamasına göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla sağlanacak 80 milyon TL’lik kaynak, 19 Ekim Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Valiliği emrine transfer edilecek.

Bakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!
Başlık ResmiBakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!

Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdî destek sağlanacaktır.

Bakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!
Başlık ResmiBakan Bolat açıkladı: İstanbul’daki selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek!

"TÜM İMKÂNLARIMIZLA ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır.

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Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hükümetimiz, tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir.

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