Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi
Başlık ResmiSelin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul’da yaşanan sel felaketinin ardından yeni yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu açıkladı.

Kaydet
|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

İstanbul’da hayatı felç eden ve son 84 yılın en ağır bilançolarından birini bırakan sel felaketinin ardından gözler yeni hava dalgasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyararak Meteoroloji’nin yeni haritasını paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa
GÜNDEM

Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım yarın tamamlanacak

Bakan Kurum, yarın için 10 ilde "turuncu", 26 ilde ise "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildiğini duyurdu.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi
Başlık ResmiSelin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

KUVVETLİ YAĞACAK!

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Yalova, Kastamonu ve Sinop’ta sağanağın şiddetini artıracağı vurgulanırken, devletin tüm kurumlarıyla sahada ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi
Başlık ResmiSelin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi
ÖNERİLEN HABERLER
Sular çekildi, geride hiçbir şey bırakmadı: Sapanca’da selin bilançosu ağır
GÜNDEM

Sular çekildi, geride hiçbir şey bırakmadı: Sapanca’da selin bilançosu ağır

Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım.

Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi
Başlık ResmiSelin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.