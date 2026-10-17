Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul’da yaşanan sel felaketinin ardından yeni yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul’da hayatı felç eden ve son 84 yılın en ağır bilançolarından birini bırakan sel felaketinin ardından gözler yeni hava dalgasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyararak Meteoroloji’nin yeni haritasını paylaştı.

Bakan Kurum, yarın için 10 ilde "turuncu", 26 ilde ise "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildiğini duyurdu.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

KUVVETLİ YAĞACAK!

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Yalova, Kastamonu ve Sinop’ta sağanağın şiddetini artıracağı vurgulanırken, devletin tüm kurumlarıyla sahada ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım.

Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

Selin vurduğu İstanbul için yeni uyarı! Bakan Kurum haritayı paylaştı: 36 kente sarı ve turuncu kod verildi

İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala