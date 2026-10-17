İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin ardından Ayazağa’da sürdürülen arama ve yıkım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp vatandaşların son görüldükleri ve telefonlarından son sinyal alınan bölgelerde aramaların yoğunlaştırıldığını belirten Gül, 16 dükkân, spor sahası, tribünler, Kur’an kursu ve lojmanların yıkımının yarın tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Gül, yıkımların ardından 1.700 metrelik dere ıslahının önündeki engellerin kaldırılacağını ifade etti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Gül, polis, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri ve AFAD koordinasyonunda görev yapan akredite kuruluşların arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Gül'ün açılamaları şu şekilde:

"Hem polisimiz hem jandarmamız hem Sahil Güvenliğimiz hem AFAD timlerimiz hem de AFAD’ın koordinasyonunda akredite kuruluşlar arama çalışmalarına devam ediyor. Bazıları denizde, bazıları karada olası yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bazı ekiplerimiz de suyun içerisinde arama yapıyor. Bizler de bugün arkadaşlarımıza nezaret etmek için buraya geldik.

YIKIMLAR BAŞLADI

Yıkım başladı. Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla eşyalar çıkarıldıkça yıkım yapılıyor ve yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız.

Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım yarın tamamlanacak

Ayazağa Meydanı’ndaki 16 dükkân, spor sahası, tribünler, Kur’an kursu ve Kur’an kursunun yanındaki lojmanların yıkımını bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamlamış olacağız.

Destek ödemeleri pazartesi ve salı günü yapılacak.

ÖDEMELER SALI GÜNÜ TAMAMLANACAK

İlk 52 bin hemşehrimize yaptığımız ödemeler, tutanaklardan bağımsız bir ödeme. Zararı az ya da çok, buna bakmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bize sağladığı ödenekle acil yardım niyetinde her vatandaşımıza 10’ar bin liralık yardım yaptık.

Hasar tespit tutanakları neticesinde zararların belirlenmesi çalışmaları bugün büyük ölçüde tamamlandı. Çok az bir kısmını da yarın tamamlayacağız. Pazartesi günü tutanaklardaki rakamları AFAD’ın kendi belirlediği kriterlere göre değerlendirip pazartesi ve salı günü bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz.

Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım yarın tamamlanacak

KAYIP VATANDAŞLARIN ARAMA ÇALIŞMALARI

İki sebebi var. Birincisi, dün bir hemşehrimizi burada bulduk. İkincisi, hemşehrilerimizin en son görüldüğü alanlar ve telefonlarının en son sinyal verdiği noktalar bu bölgelere yakın. Dolayısıyla bu açıdan buralara bakıyoruz ama aslında bölgenin tamamını tarıyoruz.

Burada olduklarını tahmin ediyoruz ancak burada olmayıp 5 kilometre, 10 kilometre sonra başka bir yerde de bulunabilirler. Denizde de bulunabilirler. Adeta iğneyle kuyu kazar gibi, arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Onlara ulaşmaya çalışıyorlar.

1.700 METRELİK DERE ISLAHI YAPILACAK

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın geldiği ve toplantı yaptığımız yerde, Ayazağa’da iki problemli alan gördük. Biri, yerleşim yerinin en üst tarafında, bir dere yatağında ağaçların bulunduğu bölgeydi. Orada bir çalışma yapılması gerekiyordu. İSKİ o bölgede çalışma yaptı ve dere yatağını olabildiğince genişletti.

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İkincisi ise mevcut yıkım kararı verilen bölgede, meydandaki alanı rahatlatmakla ilgiliydi. Neden buralar? Çünkü yaklaşık 1.700 metrelik bir yerde dere ıslahı gerekiyor. İSKİ’nin bu dere ıslahını yapabilmesi için de işgallerin ve benzeri engellerin ortadan kalkması gerekiyor.

Bu yıkımlar gerçekleştirildikten sonra 1.700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak.

Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım yarın tamamlanacak

İstanbul’da kilometrelerce, hatta yüzlerce kilometrelik ıslah yapılması gereken dereler var. Bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar bulunuyor. Ancak kısa vadede, şu an yapmak istediğimiz ve hafta sonu gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz konu Ayazağa’nın sorunudur.

Ofis kurma çalışmaları başladı. Şu an alana gittiğimizde kurulmuş da olabilir. En geç yarın ya da pazartesi günü mutlaka çalışmaya başlayacak.

Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım yarın tamamlanacak

Özetle, hemşehrilerimize şu seçenek sunuluyor: İmarla ve benzeri izinlerle ilgili konuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordine ederek gündemden çıkaracak. Sonrasında hemşehrilerimiz kendileri yapmak istiyorlarsa, “Yarısı Sizden, Yarısı Bizden” başta olmak üzere kamunun bütün imkânları kullanılarak kendilerine yardımcı olunacak.

“Hayır, biz yapmak istemiyoruz. Bize bir müteahhit bulun ya da bir şekilde yardımcı olun.” denildiğinde ise TOKİ devreye girecek. TOKİ, arazisini veya evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara, müteahhidin yapması gereken işleri de üstlenerek seçenekler sunacak.

Daha çok Anadolu yakasında yağış artarak devam ediyor. Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz devam ediyor. Azalmakla birlikte bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz.



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