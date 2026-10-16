Sakarya’da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak; sel, su taşkını ve heyelanlara yol açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi çevresinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı, afetzedelerle görüştü.

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Sakarya genelinde 2 gündür aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, kentin birçok noktasında sel, su taşkını, toprak kayması ve heyelana yol açtı.

Sakarya sele teslim oldu! Bakan Çiftçi afetzedeleri ziyaret etti

BAKAN ÇİFTÇİ AFETZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerden Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi'ni ziyaret etti. İnceleme gezisine Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da eşlik etti.

Sakarya sele teslim oldu! Bakan Çiftçi afetzedeleri ziyaret etti

Bakan Çiftçi, taşkının meydana geldiği Kanlıçay Deresi ve çevresinde hasar gören alanları inceleyerek, sahadaki son durum ve devam eden temizlik ile tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sakarya sele teslim oldu! Bakan Çiftçi afetzedeleri ziyaret etti

Afetzede vatandaşlarla da görüşen Bakan Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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"AFETİN İZLERİNİ YERİNDE İNCELİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "İstanbul’daki incelemelerimizin ardından, kuvvetli yağış ve selden etkilenen Sakarya’dayız" dedi.

"Afetin yol açtığı hasarı ve vatandaşlarımızın karşılaştığı güçlükleri yerinde değerlendirerek yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerimizden bilgi aldık" diyen Çiftçi, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Sakarya’da metrekareye Ferizli’de 275, Karasu’da 224 kilogram yağış düştü. Yaşanan sel ve su taşkınlarında 2 yapı ve 5 köprü yıkılırken, 865 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildi.

Tehlike henüz geçmiş değil. Sakarya için yarın da turuncu kodlu meteorolojik uyarı devam ediyor. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, araçlarını güvenli alanlara park etmelerini ve yetkili kurumlarımızın yönlendirmelerine hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum."

"BU ZORLU GÜNLERİN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Çiftçi, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Yaşanan bu afetin etkilerini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına gecikmeksizin cevap vermek için, sürecin ilk anından itibaren gelişmeleri yakından takip eden ve gerekli talimatları veren Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan ’ın liderliğinde, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Önceliğimiz, can güvenliğini korumak, afetin yol açtığı zararları en aza indirmek ve vatandaşlarımızın hayatını bir an önce normale döndürmektir. Sakaryalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ve milletimiz el ele, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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