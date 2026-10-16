Sel sonrası bunu yapan parasını alamayabilir! Uzmanlardan kritik uyarı
İstanbul başta olmak üzere birçok kenti vuran sel felaketi, binlerce vatandaşı mağdur etti. Araçları sürüklenenler, evlerini su basanlar, iş yerlerinde çok büyük maddi zarara uğrayanlar var. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sel ve su baskınlarının ardından hasar gören konut, iş yeri ve araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.
Birlik, can güvenliğinin korunması, hasarların belgelenmesi ve sigorta işlemlerinin doğru yürütülmesi için izlenmesi gereken adımları paylaştı.
BİNALARA GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLMADAN GİRMEYİN
Su baskını yaşanan binalara, bodrum katlarına ve kapalı otoparklara güvenli olduklarından emin olmadan girilmemesi gerekiyor. Elektrik tesisatının suyla temas etmesi durumunda elektrik düğmelerine, prizlere ve elektrikli cihazlara dokunulmaması önem taşıyor.
Elektrik ve doğal gaz tesisatlarının kontrollerinin yetkili kişilere yaptırılması, yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi ve riskli alanlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Acil tehlike durumunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması gerekiyor.
HASAR SONRASI SİGORTA ŞİRKETİNE BİLDİRİM YAPIN
Konut, iş yeri veya araçlarda sel nedeniyle hasar oluşması halinde ilgili sigorta şirketi ya da acenteyle iletişime geçilerek hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Başvuru sırasında poliçe numarası, hasarın meydana geldiği adres ve zararın niteliği gibi bilgilerin paylaşılması, açılan hasar dosyasının numarasının saklanması öneriliyor.
Hasarın zamanında bildirilmesi, ekspertiz ve tazminat süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu nedenle poliçede belirtilen ihbar sürelerine dikkat edilmesi önem taşıyor.
HASARI FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA BELGELEYİN
Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için su basan alanların, zarar gören eşyaların ve diğer hasarlı bölümlerin güvenli koşullarda fotoğraf ve videolarının çekilmesi gerekiyor.
Konutlarda zarar gören mobilya, beyaz eşya ve elektronik cihazların; iş yerlerinde ise stok, makine, ekipman ve demirbaşların kayıt altına alınması tavsiye ediliyor. Mümkünse eşyaların marka, model ve yaklaşık değerlerini içeren bir liste hazırlanması, satın alma faturaları ve servis kayıtlarının saklanması gerekiyor.
Hasar tespiti tamamlanmadan zarar gören eşyaların elden çıkarılmaması önem taşıyor. Eşyaların zorunlu olarak kaldırılması gerekiyorsa öncesinde fotoğraf ve videolarla belgelenmesi öneriliyor.
HASARIN BÜYÜMEMESİ İÇİN TEDBİR ALIN
TSB, sigortalıların hasarın artmasını önlemek amacıyla makul ve güvenli tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Güvenli olması halinde suyun tahliye edilmesi, zarar görmemiş eşyaların güvenli alanlara taşınması ve tehlikeli durumların yetkili kişilerce giderilmesi öneriliyor.
Temizlik, tahliye ve acil müdahale masraflarına ilişkin faturaların saklanması da önem taşıyor. Acil ve zorunlu müdahaleler için eksperin gelmesinin beklenmemesi gerektiği belirtilirken kapsamlı onarım ve tadilat öncesinde mümkünse sigorta şirketiyle görüşülmesi tavsiye ediliyor.
EVİ SİGORTALATMAK BÜTÜN EŞYALARI GÜVENCE ALTINA ALMIYOR
Konut sigortasında sel ve su baskını teminatının bulunması halinde, poliçenin kapsamına göre binada, sabit tesisatlarda ve sigortalanmış ev eşyalarında oluşan zararlar karşılanabiliyor.
Ancak bina ve eşya teminatları ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Bu nedenle yalnızca binanın sigortalanmış olması, evdeki bütün eşyaların da güvence altında olduğu anlamına gelmiyor. Kiracılar da kendi eşyalarını sigortalatabiliyor.
İş yeri sigortalarında ise poliçe koşullarına bağlı olarak bina, sabit tesisat, ticari mallar, stoklar, makineler, üretim hatları ve elektronik cihazlardaki zararlar teminat kapsamında değerlendirilebiliyor. İşletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle oluşan gelir kayıpları da ilgili iş durması veya kâr kaybı teminatının bulunması ve şartlarının sağlanması halinde karşılanabiliyor.
SUYA MARUZ KALAN ARACIN MOTORUNU ÇALIŞTIRMAYIN
Sel sularına maruz kalan araçlarda motorun çalıştırılması, mevcut zararın daha da büyümesine neden olabiliyor. Bu nedenle aracın çalıştırılmaya zorlanmaması ve güvenli koşullarda mevcut durumunun fotoğraflanması gerekiyor.
Kasko sigortası bulunan araçlarda sigorta şirketine hasar bildirimi yapılması ve çekici ile servis işlemlerinde şirketin yönlendirmelerinin takip edilmesi öneriliyor. Gerekli incelemeler yapılmadan ve mümkünse sigorta şirketiyle görüşülmeden kapsamlı onarıma başlanmaması önem taşıyor.
Elektrikli araçlarda ise batarya ve elektrik aksamına müdahale edilmemesi, aracın çalıştırılmaması ve şarja bağlanmaması gerekiyor. Uygun çekici desteği için sigorta şirketiyle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.
Sel ve su baskınından kaynaklanan araç hasarları, ilgili teminatı içeren kasko poliçelerinin şartlarına göre karşılanabiliyor.
SİGORTA ÖDEMESİ NASIL BELİRLENİYOR?
Hasar bildiriminin ardından sigorta şirketi tarafından dosya açılıyor ve eksper atanarak zararın nedeni, kapsamı ve tutarı belirleniyor.
Ödenecek tazminat hesaplanırken poliçedeki teminatlar, sigorta bedelleri, teminat limitleri, muafiyetler, diğer poliçe koşulları ve ekspertiz sonucunda belirlenen zarar tutarı dikkate alınıyor. Her hasar, ilgili poliçenin şartlarına göre değerlendiriliyor.
SELDEN KORUNMAK İÇİN ÖNCEDEN TEDBİR ALIN
TSB, sel ve su baskınlarının yol açabileceği zararları azaltmak için afet öncesinde de önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.
Konut ve iş yerlerinde su baskını riskinin değerlendirilmesi, bodrum katları gibi riskli alanlarda değerli eşyaların ve kritik ekipmanların mümkün olduğunca yüksek noktalarda tutulması öneriliyor. Drenaj ve su tahliye sistemlerinin düzenli bakımlarının yaptırılması, meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve sigorta poliçelerinin gözden geçirilmesi de alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.
Birlik, sel ve su baskını teminatının poliçede bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve sigorta bedellerinin güncel değerleri yansıtmasının sağlanması gerektiğini belirtti.