Sel sonrası bunu yapan parasını alamayabilir! Uzmanlardan kritik uyarı

HASAR SONRASI SİGORTA ŞİRKETİNE BİLDİRİM YAPIN

Konut, iş yeri veya araçlarda sel nedeniyle hasar oluşması halinde ilgili sigorta şirketi ya da acenteyle iletişime geçilerek hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Başvuru sırasında poliçe numarası, hasarın meydana geldiği adres ve zararın niteliği gibi bilgilerin paylaşılması, açılan hasar dosyasının numarasının saklanması öneriliyor.

Hasarın zamanında bildirilmesi, ekspertiz ve tazminat süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu nedenle poliçede belirtilen ihbar sürelerine dikkat edilmesi önem taşıyor.