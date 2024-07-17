Deutsche Bank'tan Türkiye için yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Deutsche Bank, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı. Alman bankacılık devi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 40'a gerilemesini, doların ise 37 TL'ye yükselmesini beklediklerini duyurdu. Faize ilişkin de bir öngörüde bulunan dev banka, yıl sonuna kadar 500 baz puanlık indirim bekliyor.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz beklentilerine yönelik açıklamalar yapan Wietoska, dikkat çeken ifadeler kullandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Wietoska, son aylarda Türkiye'ye ilişkin algının oldukça olumlu olduğunu, net rezervlerin 10 milyar doları aştığını ve uluslararası rezervlerin 150 milyar dolar seviyesine yaklaştığını anımsattı.

Enflasyonun zirveyi gördüğüne dikkati çeken Wietoska, "Ekonominin dengelenmesi açısından ilk aşama başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşama başlıyor. Enflasyon zirvenin ardından düşüşe geçiyor ve güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak. Ayrıca, büyüme de yavaşlıyor ve büyüme yavaşladığında TCMB'nin reaksiyonu da önemli olacak." dedi.

FAİZ BEKLENTİSİ

Wietoska, büyüme yavaşladığında ve enflasyon gerilediğinde faiz indirimi için doğru zaman olacağını belirterek, "Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 baz puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecektir" dedi.

DOLAR/TL TAHMİNİ

TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi. Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz. Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı" diye konuştu.

Yıl sonu dolar/TL beklentilerinin ise 37 olduğunu kaydeden Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini söyledi.