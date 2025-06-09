Dijital cüzdan kullanımı artıyor! e-Ticaret'te güvenlik tüketici önceliği oldu

Türkiye’de e-Ticaret hacmi hızla büyüyor. Yemekten mobilyaya kadar e-Ticaret sisteminin kullanılmadığı alan kalmadı. e-Ticaret’e artan ilgi, dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi de güvenilir alışveriş...

Geçmişte tüketici mağduriyetlerinin öne çıktığı birçok olumsuzluk yaşanırken, bugün tüketicilerin dijital cüzdan, 3D güvenlik ile alışveriş gibi yöntemleri tercih etmesi bu mağduriyetleri azalttı. Gelinen bu noktada tüketici alışkanlıklarını araştıran e-Ticaret Derneği, Dogma Alares ve İyzico, e-Ticaret Ekosistemi adlı rapora imza attı.

ALTERNATİF ÖDEME ÇÖZÜMLERİ

Rapor, e-Ticaret’te büyüme potansiyelinin hâlâ yüksek olduğu, yapay zekâ, hiper hızlı teslimat sistemleri ve alternatif ödeme çözümleri ile yeni teknolojilerin sektörü yön verdiğini ortaya koydu. Yine rapora göre e-Ticaret satış hacmi 2022 yılında yüzde 111 arttı. 2023 artışı bir önceki yıla göre yüzde 133 oldu ve 1,9 trilyon TL’lik hacme ulaştı. 2024 yılında da 3 trilyon TL seviyesi görüldü ve Türkiye ekonomisinin yüzde 6,5’ine karşılık gelen hacme ulaşıldı. Geçen yıl en yüksek sepet büyüklüğü kasım ayı indirimleri sırasında gerçekleşirken, en fazla işlem payının temmuz ayında olduğu dikkat çekti.

İyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, yeni nesil ödeme sistemlerinin, alışveriş alışkanlıklarının değişmesinin önemli olduğunu, hızın da çok önemli hâle geldiğini ifade etti. ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi de sadece iç piyasa değil, e-İhracat’ta da büyüme için adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise “Türkiye, e-Ticaret’in ekonomideki payını artırırken, küresel oyuncularla rekabet edebilecek yetkinliklere sahip olmalı” dedi.