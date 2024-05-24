Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek

Tüketiciyi daha güvenli ve kaliteli hizmete daha düşük fiyattan ulaştıracak olan Dijital Telif Yasası, küçük ve orta ölçekli firmaları da büyük rakipleri karşısında korumayı esas alıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Rekabet Kurumunun üzerinde çalıştığı “Dijital Platformlar” mevzuat çalışmasıyla Dijital Telif Yasası’yla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Taslak metne göre mevzuatın dijital platformlara uyarlanabilmesi için Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da değişikliğe gidilecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Rekabet Kurumu 1. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmaz, “Çevrim içi aracılık hizmetleri, arama motorları, sosyal ağ hizmetleri, video/ ses paylaşımı ve yayımı hizmetleri, numaradan bağımsız kişiler arası iletişim hizmetleri, işletim sistemleri, bulut bilişim hizmetleri, internet tarayıcıları, sanal asistanlar ve çevrim içi reklamcılık hizmetleri yeniden düzenlenecek” dedi.

YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK

Teklifle, kullanıcılar için daha güvenli ve ucuz bir internet ortamı oluşturulacağını kaydeden Yılmaz “Ticari amaçlı kullanımlarda hukuki sınırlar belirlenecek. Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise idari para cezası uygulanacak. Google, YouTube, Facebook, X gibi platformlar ise kayırmacılık, işlerlik, erişim gibi yükümlülüklere tabi olacak. Bu kapsamda, Google arama sonuçlarında kendi ürünlerini (Shopping, Google Flight vb.) üst sıralarda gösteremeyecek” diye konuştu