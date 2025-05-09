Dipten %38 prim yaptı, yeni hedef geldi! Bitcoin’de yükseliş sürecek mi

Bitcoin’de son dakika! Dün 104 bin 150 dolar ile 3 ayın zirvesini test eden BTC fiyatı, 9 Mayıs 2025 işlemlerine 102 bin 500 dolara yakın seviyelerden başladı. Standard Chartered Bank, piyasalarda ABD varlıklarından uzaklaşma eğiliminin sürmesi halinde, Bitcoin'in ikinci çeyrekte 120 bin dolar ile yeni rekoruna ulaşabileceğini öngördü. Analistler, kâr satışı durumunda ise 96 bin dolar seviyesinin ilk destek olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de son günlerdeki yükseliş eğilimi hız kazandı. Dünkü işlemlerde 3 ay sonra 100 bin doları aşan BTC fiyatı, en yüksek 104 bin 150 doları test etti. Ardından kâr satışları gelse de 9 Mayıs BTC fiyatı 102 bin 500 dolara yakın görünümünü sürdürüyor.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ÖNE ÇIKTI

ABD’nin ticaret tarifelerinden endişe duyan ve bu sebeple son haftalarda ABD hisse senetlerini, hazine bonolarını ve doları elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alternatif olarak BTC’ye de yönelmişti. Son 3 haftalık süreçte Bitcoin’de para girişi, bu akımla birlikte 5,5 milyar dolar gibi ciddi bir büyüklüğe ulaştı.

1 AYDA YÜZDE 38,25’LİK TEPKİ

ABD’de New Hampshire eyaletinin rezerv varlık olarak BTC alımına izin veren yasayı onaylaması ve artan kurumsal talep de BTC’deki yükselişin katalizörleri arasında yer aldı. BTC’de, nisanda en düşük nokta olarak test edilen 74 bin 500 dolardan başlayan yükselişin boyutu %38,25 seviyesine ulaştı.

ABD BORSALARINI GERİDE BIRAKTI

Bitcoin’deki son hareketlilik “ABD borsaları ile birlikte hareket etme” korelasyonunu da zayıflattı. Son 1 aylık süreçte ABD endekslerinde tarife gerilimi ile test edilen dip seviyelerden gelen tepkinin boyutu %9-%17 arasında değişti. Borsalardaki bu tepki, Bitcoin’deki yükselişin oldukça gerisinde kaldı.

BTC 2025 HEDEF FİYAT

Bu arada Standard Chartered Bank Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Geoff Kendrick, piyasalarda ABD varlıklarından uzaklaşma eğiliminin sürmesi halinde, Bitcoin'in ikinci çeyrekte 120 bin dolar ile yeni rekoruna ulaşabileceğini öngördü. Analistler, kâr satışı halinde 96 bin doları ilk destek olarak gösteriyor.