Altında düşüş sürecek mi? Nefesler tutuldu, dikkatler Cenevre’de…

Altın fiyatlarında son dakika! 9 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4125 TL ve ons fiyat da 3315 dolardan güne başlıyor. Dün ABD ve İngiltere arasında ticaret anlaşmasının imzalanması ve ABD Başkanı Trump’ın “yeni anlaşmaların yolda olduğunu” söylemesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons fiyatı 3400 dolar sınırından düşüşe geçti. Dikkatler yarın Cenevre’de gerçekleşecek ABD-Çin müzakerelerine çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın son işlem günü başlarken, dikkatler ABD ve Çin arasında hafta sonu gerçekleşecek ticaret müzakerelerine çevrildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'le karşılıklı ek gümrük vergileriyle ilgili müzakerelerin 10 Mayıs Cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını söyledi. Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hi Lifing'in, ABD'li yetkililere görüşeceğini doğruladı.

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TARİFE GERİLİMİ İLE REKOR KIRMIŞTI

Nisan ayının başından itibaren iki ülke arasındaki ticaret geriliminin küresel ekonomide enflasyon ve durgunluk korkularını beslemesiyle birlikte, ons altında da sert yükselişler yaşanmış, geçen ay 3500 dolar zirvesi test edilmişti. Ardından “müzakere iyimserliği” ile fiyatlar düşüşe geçti. Bu hafta en yüksek 3435 dolar seviyesini gören ons fiyatı, bugün 3315 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Altında haftalık prim ise %2,45 olarak gerçekleşiyor.

9 MAYIS 2025 ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada 9 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4125 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4145-4195 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 6 bin 850 TL’den satılıyor.

ABD VE İNGİLTERE ANLAŞMASI

Kısa vadede altın fiyatlarının seyrine bakıldığında; ABD ve İngiltere arasında dün ticaret anlaşmasının imzalanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “yeni anlaşmaların yolda olduğunu” söylemesi, ons üzerinde baskı oluşturdu. Fiyatlar dün 3400 dolar sınırından düşüşe geçti.

WASHINGTON-PEKİN İLİŞKİLERİ DÜZELİRSE…

Hafta sonu Cenevre’de ABD-Çin arasında da ‘sakinleşme’ eğiliminin öne çıkması halinde, piyasalarda risk iştahının artabileceği ve güvenli liman talebinin azalabileceği ifade ediliyor. ABD ‘daha adil’ ticaret dengesi isterken, Çin tarafı ise tarifelerin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 100’ÜN ÜZERİNDE

Bu arada “müzakere iyimserliği” dolar endeksinde (DXY) hareketliliği destekledi. Dün 100,00 seviyesini aşan ve son 1 ayın zirvesine yönelen DXY, bugün 100,65’e yakın görünümünü koruyor. FED’in faizi sabit tutması ve DXY’de yaşanan bu yükseliş de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.