Dolar ve euro haftayı nasıl kapatıyor?

İç piyasalarda enflasyon ve küresel tarafta FED faiz kararının takip edildiği bir hafta geride kalıyor. 9 Mayıs 2025 dolar fiyatı, bu hafta sınırlı bir primle 38,71 TL’ye yakın seviyelerden güne başlıyor. Euro ise haftalık bazda değer kaybı yaşandı ve sabah saatlerinde Avrupa para biriminde 43,52 TL’ye yakın seviyelerden işlemler devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başladı. Bu hafta içeride en önemli veri olarak, nisan ayı enflasyon rakamları takip edildi. TÜİK verilerine göre nisanda TÜFE aylık bazda %3 ve yıllıkta %37,86 yükseliş kaydetti ve beklentilere yakın olarak gerçekleşti.

FED, FAİZE DOKUNMADI

Dış piyasalarda ise dikkatler ABD Merkez Bankasına çevrildi. Çarşamba günü faiz kararını açıklayan FED, tahminlere paralel olarak politika faizini %4,50 seviyesinde sabit tuttu. FED Başkanı Powell, tarifelerin yansımalarının “daha net görülmesi” için beklemeye geçtiklerini aktardı.

KKM VE DTH GERİLEDİ

Bu hafta açıklanan para piyasası verilerine göre 2 Mayıs ile biten haftada;

- Merkez Bankası’nın rezervleri 141 milyar dolardan 138,5 milyar dolara geriledi.

-Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 1,34 milyar dolar azaldı ve 193,51 milyar dolar oldu.

-Yabancı yatırımcılar 1,162 milyar dolarlık tahvil sattı, 173,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

-Kur korumalı mevduatlardan 25 milyar TL çıkış yaşandı ve bakiye 659,7 milyar TL'ye çekildi.

9 MAYIS 2025 DOLAR VE EURO

İç ve dış gelişmelerin gölgesinde piyasalarda son rakamlara bakıldığında; bankalar arası piyasada işlem gören 9 Mayıs dolar fiyatı 38,71 TL’den güne başlıyor. Dolarda haftalık prim yaklaşık %0,35 olarak gerçekleşiyor.

Euro ise haftalık bazda %0,25 civarında değer kaybı yaşadı. Avrupa para birimi, cuma günü işlemlerine 43,52 TL seviyesinden başlangıç yapıyor.

Türkiye’nin CDS risk primi 335 seviyelerine yakın seyrederken, iki yıllık gösterge tahvil faizi de haftanın son işlem gününe 47,00 seviyesine yakın yerden başlangıç yapıyor.