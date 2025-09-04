Dış ticaret açığı 46 ayın en düşük seviyesinde! İhracat ağustosta 21,8 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın ağustosta 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “2025 yılı Ağustos ayında ithalatımız yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 11 ay sonra ithalatımız gerilemiştir” ifadelerini kullandı. 14 ayın en düşük ithalat rakamının kaydedildiğini dile getiren Bolat, “Dış ticaret açığı yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolar ile son 46 ayın en düşük dış ticaret açığına gerilemiştir” diye konuştu. Bolat, ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 83,9 olarak gerçekleştiğini böylece son 46 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıldığını vurguladı.

İ HRACATIN LOKOMOT İ Fİ OTOMOTİV

Ağustosta en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,7 milyar dolarla liderliğini devam ettirdi. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 526 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 492 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 1 milyar 386 milyon dolarla çelik takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 1 milyar 776 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 276 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 155 milyon dolarla İngiltere olurken, en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; 3 milyar 903 milyon dolarla Çin, 3 milyar 291 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 260 milyon dolarla Almanya oldu. Ağustosta 1.014 firmamız ilk defa ihracat gerçekleştirirken, en çok ihracat yapan beş şehrimiz İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı. Geçen ay paritenin ihracata katkısı ise 505 milyon doları buldu.

GÜLTEPE: DÜŞÜŞÜ DOĞRU OKUMALIYIZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ağustosta arzu ettikleri ihracat hacmine ulaşamadıklarını belirterek, ihracatta son iki yılı sınırlı bir artışla kapattıklarını, bu yılın sekiz ayında da sadece yüzde 4,3 artıda olduklarını söyledi.

Gültepe, “Biz bu performansı elbette yeterli görmüyoruz. Çok daha fazlasını yapabilecek bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. Ancak rekabetçilikle ilgili sorunlar hızımızı kesmeye devam ediyor. Enflasyonun düşürülmesini, tek hanelere indirilmesini hepimiz istiyoruz ama sanayi tarafını da unutmamak gerekiyor. Sanayici iki yıldır yüzde 45-50 faizle çalışarak bugünlere kadar geldi. Bu süreçte zayıflayan rekabetçiliğimizle birlikte pazar kayıpları yaşadık. Kapanan işletmeler, sayıları katlanan konkordato ilanları, istihdam kayıpları oldu. Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. Üretimi ve ihracatı önceleyen politikaların bir an önce devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde kayıp daha da büyüyecek. Ağustos ayında 26 sektörden 15’inin ihracatta eksi yazmasını, 505 milyon dolarlık parite katkısına rağmen aylık ihracattaki düşüşü doğru okumalıyız. Biz her şeye rağmen motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Ticaret heyetlerimize aralıksız şekilde devam ediyoruz. Ağustosta Avustralya ve Nijerya ticaret heyetlerimizi gerçekleştirdik. Bugün bir heyetimiz Meksika’da görüşmeler yapıyor. Yine bu ay içinde Kuveyt, Almanya ve Filipinlere heyetler düzenleyeceğiz. Tüm firmalarımıza heyetlere katılma davetimi bir kez daha yineliyorum” dedi.