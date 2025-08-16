Dışarıda da petrol ve gaz arama hızlanıyor! Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama ve üretim stratejisinin, yerli üretimin yanı sıra dışarıdaki fırsatları değerlendirmeye de odaklandığını söyledi.

İlgili Haber Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız

Sky News Arabia’ya mülakat veren Bayraktar “Azerbaycan’da petrol ve doğalgaz üretiyoruz. Irak’ta şu anda çok az miktarda petrol üretiyoruz. Basra’da üç sahada ortaklıklarımız var. Ayrıca Libya, Nijer, Somali gibi ülkelerde fırsatlar arıyoruz. Somali açıklarına sismik gemimizi gönderdik. Pakistan’da ise daha önce ihale kapsamında kazandığımız bazı petrol ve doğalgaz arama sahalarında yakın zamanda anlaşma imzalayacağız. Libya hükûmetiyle yaptığımız son anlaşma sayesinde, Libya açıklarında yeni fırsatlar araştırma şansımız olacak” değerlendirmesini yaptı.

Enerji ve su gibi altyapı hizmetlerinin Suriye’de hayatın normale dönmesi açısından oldukça kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar “2 Ağustos’ta Azerbaycan’dan gelen gazı, Suriye’ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü” dedi. Bayraktar, Azerbaycan’dan gelen gaz miktarının günlük yaklaşık 3,4 milyon metreküp civarında olduğunu belirterek “Boru hattının kapasitesi yaklaşık 6 milyon metreküp. Şu anda bu kapasiteyi 6 milyon metreküpe nasıl çıkarabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasiteyle Halep ve Humus’ta yaklaşık 1.200 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecek. Böylelikle, Suriye’de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek” açıklamasında bulundu.