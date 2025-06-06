Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Doğru kesilmesi önemli! Deriden ekonomiye 400 milyon dolar katkı

Doğru kesilmesi önemli! Deriden ekonomiye 400 milyon dolar katkı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğru kesilmesi önemli! Deriden ekonomiye 400 milyon dolar katkı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı’nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Çağlar, Türkiye’de bir senede 6 milyon büyükbaş hayvan kesiminin gerçekleştiğini, Kurban Bayramı’nda ise yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvanın kesileceğini dile getirerek, 2 milyon da küçükbaş hayvan kesilmesinin beklendiğini kaydetti.

Büyükbaş derileri ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi ürünlere dönüştüğünü ifade eden Çağlar “Burada da bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi derileri mümkün olduğu kadar düzgün yüzebilir olmamız. Yani derileri delmememiz, deldirmememiz gerekiyor. Çünkü her bir delik derinin ekonomik olarak değerini düşürmekte. Mümkün olduğu kadar bıçağı, et tarafına gelecek şekilde derisini yüzmemiz gerekiyor” dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Organik tezgâh tuzağına dikkat! Yol kenarlarında satılan ürünler tadınızı kaçırmasın  - EkonomiOrganik tezgâh tuzağına dikkat!ABD'li dev şirket 7 bin kişiyi işten çıkaracak - EkonomiABD'li dev şirket 7 bin kişiyi işten çıkaracak4 boynuzlu kurbanlık! Gören telefona sarıldı, işte fiyatı - EkonomiGören telefona sarıldı, işte fiyatıBayram sofralarının vazgeçilmezi! 250 liradan kısa sürede tükendi - EkonomiBayram sofralarının vazgeçilmezi! 250 liradan yok satıldıPapara kullananlar dikkat! Bloke edilen hesapların akıbeti belli oldu - EkonomiBloke edilen hesapların akıbeti belli olduBİST 100’de son 10 haftanın en yüksek primi! İşte kısa haftada yükselen ve düşen hisseler... - EkonomiBİST 100’de son 10 haftanın en yüksek primi!
Sonraki Haber Yükleniyor...