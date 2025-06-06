Doğru kesilmesi önemli! Deriden ekonomiye 400 milyon dolar katkı

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı’nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Çağlar, Türkiye’de bir senede 6 milyon büyükbaş hayvan kesiminin gerçekleştiğini, Kurban Bayramı’nda ise yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvanın kesileceğini dile getirerek, 2 milyon da küçükbaş hayvan kesilmesinin beklendiğini kaydetti.

Büyükbaş derileri ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi ürünlere dönüştüğünü ifade eden Çağlar “Burada da bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi derileri mümkün olduğu kadar düzgün yüzebilir olmamız. Yani derileri delmememiz, deldirmememiz gerekiyor. Çünkü her bir delik derinin ekonomik olarak değerini düşürmekte. Mümkün olduğu kadar bıçağı, et tarafına gelecek şekilde derisini yüzmemiz gerekiyor” dedi