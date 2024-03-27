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Haberler > Ekonomi > Dolarda yeni gün nasıl başlıyor? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı!

Dolarda yeni gün nasıl başlıyor? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolarda yeni gün nasıl başlıyor? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 27 Mart dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,22 TL’den, düne göre hafif primle güne başlıyor. Hafta başından itibaren dolarda primlenme yüzde 0,5 olarak dikkat çekiyor. Ekonomi yönetiminin “değerli TL” politikasına dikkat çeken Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Bundan sonraki süreçte dövize yatırım yapanlar hem enflasyona hem de mevduat ve para piyasası fonları gibi alternatiflere karşı zarar yazabilirler” uyarısında bulunuyor.  

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomi yönetiminin “değeli TL” üzerine kurgulanan politikaları kararlı şekilde uygulanırken; gözler bir yandan da yabancı yatırımcılara çevrildi. Bu anlamda son olarak Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun da kredi notunu "B+" seviyesine yükselti ve görünümü “pozitif” şeklinde teyit etti. Fitch’in not artışlarının ardından seçim belirsizliğinin de bitecek olması, yabancı sermaye girişinde artış beklentisini canlı tutuyor. Bu sürecin, kurlarda dengelenmeyi desteklemesi bekleniyor. 

27 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören dolar fiyatı 27 Mart işlem gününe 32,22 TL’den başlangıç yapıyor. 
-Dolarda hafta başından itibaren yaşanan prim yüzde 0,5 olarak gerçekleşirken; 27 Mart Euro fiyatı da 35,05’ten yeni güne başlangıç yapıyor. 
-Kapalıçarşı’da fiziki döviz piyasasında fiyat makası kapanmaya devam ediyor. Bugünkü işlemlere dolar, döviz bürolarında 32,55 TL satış tarafında başlıyor. 
-Her iki kur arasında geçen hafta 1 TL’yi bulan marjın, 33 kuruşa kadar kapandığı gözlemleniyor. 

DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Ekonomistler; yakın geçmişte yaşanan gelişmelerin bir travma oluşturduğunu, bu sebeple psikolojinin gecikmeli olarak düzeldiğini belirtiyor. Ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerin doğru okunması gerektiğini aktaran ekonomistler, pozisyonların buna göre alınması gerektiğini vurguluyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; TCMB’nin kararlarının ardından kurlarda volatilitenin azaldığını ancak piyasadan hâlâ dövize yönelik beklentilerin sürdüğü yönünde sinyallerin geldiğini söyledi.

DÖVİZE YATIRIM MANTIKLI MI?

Seçimlerden sonraki süreçte kurlarda çok ciddi bir artış beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; “Bir önceki seçimlerdeki gibi güçlü bir cari açık ve düşük kredi/mevduat faizi yok. TL savunmasız değil artık. Merkez Bankası da kararlı, bunun cevabını net şeklide veriyor. TL’de reel değerlenmenin olacağı bir süreçteyiz. Bu sebeple gerek şirketler gerekse bireyler tarafında bundan sonraki süreçte dövize yatırım yapmak zarara işaret edebilir” uyarısında bulunuyor. 

TL MEVDUAT KAZANDIRACAK MI?

Dövize yönelen tasarruf sahiplerinin önümüzdeki süreçte, alternatif yatırım enstrümanlarına göre kaybettikleri bir sürece adım atabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; “Evet, kurlarda bir artış olabilir ancak bu yükselişin enflasyondan daha düşük gerçekleşeceği bir dönem hedefleniyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde TL mevduat ve para piyasası fonlarının çok daha iyi bir getiri sunabilir. Buralara yönelmek, dövize yönelmekten çok daha kârlı olabilir” görüşlerini dile getiriyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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