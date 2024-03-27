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Haberler > Ekonomi > Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor

Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde birçok paketli üründe ‘hatalı dolum’ yapıldığı görülüyor. Bazı ürünlerde kayıp yüzde 50’leri buluyor. Büyük markaların bu kadar çok hatalı dolum yapması tüketicileri isyan ettirirken uzmanlar bunun bilinçli yapıldığını iddia ediyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Döviz kurlarındaki artış, girdi maliyetlerindeki yükseliş ve oluşan enflasyonu sebep göstererek gıda fiyatlarına zam üstüne zam yapanlar, daha çok kazanmak için farklı yöntemlere de başvuruyor. Bunların başında ise ‘dolum hatası’ olan ürünler geliyor. Birçok tüketici marketten aldığı ürünün eksik olduğunu ifade ediyor. Evlerinde hassas terazi bulunan vatandaşlar, sosyal medyada ‘hatalı dolum’ yapıldığı iddia edilen ürünleri bir bir ifşa ediyor. Yapılan paylaşımlarda ürün ağırlıklarında yüzde 50’ye varan kayıplar olduğu görülüyor. Üretici firmaların son teknoloji kullanan ve Türkiye’nin en büyük şirketleri olduğu da dikkat çekiyor. Bu nedenle yapılan dolum hatalarının bilinçli olduğu iddia ediliyor. 

TÜKETİCİ İSYAN EDİYOR

Tüketiciler konuyla ilgili sosyal medya ve tüketici bloglarında şikâyetlerini dile getiriyor. 20 Mart 2024 tarihinde büyük bir zincir marketten ünlü bir markanın işlenmiş gıda ürününü alan bir tüketici “Ürünü aldıktan sonra eksik olduğunu anladım, ancak paketli ürün olduğu için aldırış etmedim. Ardından tanıdık bir kuyumcuya gidip hassas terazide ürünü tarttırdım 300 gram gelmesi gereken ürün 210 gram geldi” dedi. Bir diğer tüketici ise “12 Mart tarihinde marketten aldığım 1 litre kolonyanın tam doldurulmadığını gördüm. Terazide tarttırdığımda 910 ml geldi. 90 gram eksikti. Bu bizim cebimizden gidiyor” diye konuştu. 

BİLİNÇLİ YAPILABİLİR!

İstanbul Hadımköy’de meyve suyu ve gazlı içecek üretimi yapan KOBİ düzeyinde bir işletmenin paketleme müdürü, konuyla ilgili gazetemize verdiği demeçte şunları söyledi: Geçmişte bu tür durumlar daha çok yaşanırdı. Eski makineler olduğu için eksik veya hatalı dolum olabilirdi, ancak şimdiki teknolojide bu pek mümkün değil. Çünkü paketlenen ürünler tek tek ağırlık testinden geçiyor. Üstelik bahsedilen markalar da Türkiye’nin en büyük şirketleri. Bu nedenle bilinçli olabilir. Makinelerin dolum derecelerini belirlemek mümkün. Bir üretim bandında pakete ne kadar ürün girebileceğini ayarlayabilirsiniz.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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