Dünya üçüncüsü... Her 30 yolcudan biri THY ile uçtu

2023’ü rekorlarla kapatan THY, 53 milyonu dış hat olmak üzere 83,4 milyon yolcu taşıdı. Dünyadaki her 30 yolcudan 1’ini misafir eden THY, Türkiye ekonomisine yaptığı 56 milyar dolarlık katkı ile yılı tamamladı...

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Millî bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), yılı rekorlarla tamamladı. Covid-19 süreci ve devam eden belirsizliklere rağmen muhafaza ettiği nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl toplam 83,4 milyon yolcu taşıyan THY, 440 adede yükselttiği uçak sayısı ile Türkiye’ye 16,3 milyar dolar ihracat geliri, 56 milyar dolar da dolaylı katkı sağladı. Bugün itibarıyla 133 ülkede 364 noktaya uçan THY, dünya havacılık tarihinin altın yılı olarak kabul edilen 2019’daki performansını da geride bırakmayı başardı.

PANDEMİ ÖNCESİNİN %25 ÜZERİNDE

Önceki akşam iftarda bir araya geldiğimiz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, geçen yıl 83,4 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdıklarını belirterek “2023’te yolcu kapasitemiz pandemi öncesinin yüzde 25 üzerinde. Rakiplerimiz olan Lufthansa, Air France-KLM, British Airways, American Airlines gibi firmaların kapasiteleri henüz pandemi öncesi seviyelere gelmedi” dedi.

YOLCU PAZARINDAN %3,5 PAY ALIYOR

Dünyada 888 hava yolu şirketi olduğunu THY’nin de bu kadar çok şirket arasında uluslararası yolcu pazarından yüzde 3,5 pay aldığını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: Yani THY tek başına dünyadaki her 30 uluslararası yolcudan 1 tanesini taşıdı. 2023’te dünyada arz edilen koltuk kapasitesi 210 milyardı. Yüzde 3,5’lik uluslararası yolcu pazar payı ile dünyada üçüncü, Avrupa’da birinciyiz. 2033’de dünyada ilk 2’de olmayı hedefliyoruz. Turkish Cargo yüzde 5,2 pazar payı ile dünya genelinde 4’üncü sıraya yükseldi. 2028’de ilk 3’ü hedefliyoruz. 2018’de istihdam sayımız 60 bin civarındaydı, 2023’te 83 bine çıktı. Ekonomiye kattığımız toplam değer 56 milyar dolar oldu. Bunu da 2033’te 144 milyar dolara çıkaracağız.

THY MAHALLESİ BİRKAÇ AYA TESLİM

Deprem bölgesine 300 milyon dolarlık bağış yapıldığını söyleyen Ahmet Bolat, şu bilgileri verdi: 92 milyon dolar ücretsiz yolcu ve kargo taşıması, 108 milyon dolar nakdî bağış, 1.000 konut ve AFAD’a ilave 100 milyon dolar bağış yapıldı. THY Mahallesi adı verilen 1.000 konut da birkaç ay içinde teslim edilecek.

AJET İLE ANKARA TURİZM MERKEZİ

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler listesinde İstanbul ilk sırada. Onu Londra ve Dubai izliyor. Antalya ise dördüncü. Ankara ise listede yok. AJet, Ankara’yı Türkiye’nin üçüncü turizm merkezi yapacak. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp “2023’te Ankara’ya 750 bin turist geldi. 5 yıl içinde 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

RAKAMLARLA AJET

- 104 uçakla faaliyete başladı. 2028’de hedef 150 uçak.

- 24 milyon yolcu 2028’de 43 milyona yükselecek.

- Geliri 1,8 milyar dolar, 2028 hedefi 4,1 milyar dolar.

- 22 ülkede, 31 şehre uçuyor. 2028’de 34 ülkede 50 şehre uçacak.

UÇAK PARÇASI ÜRETİP 20 MİLYAR DOLAR GETİRECEK

Ahmet Bolat, Airbus ve Rolls Royce ile uçak, motor parçalarının Türkiye’de yapılması konusunda 29 Nisan’da stratejik bir imza atılacağını söyledi. İmzanın havacılık ekosistemine yaklaşık 20 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Projenin 10 yıllık bir dönemi kapsadığını belirten Bolat, şu detayları paylaştı: Uçakta yaklaşık 3 milyon parça var. 787’nin kanatları Japonya’da, gövdesi İtalya’da yapılıyor... Türkiye’de üretim yapılması tedarik zincirine de katkı sağlayacak, teslimatlarınız hızlanacak. TAI, Tusaş, Kale, Havelsan, Aselsan gibi 30 büyük aktörü topluyoruz.

310 BİN ÖĞRENCİYE SEN GİTME DİYECEK

THY, turizm ajansı gibi de çalışıyor. Ahmet Bolat “Paydaşlarımızla paketler hazırlayacağız. 310 bin yabancı öğrenciye ‘sen memlekete gitme, ailen okuduğun ülkeyi tanısın’ deyip avantajlı paket sunacağız. 46 sağlık kuruluşu ile hareket edip ‘Tatilini yap, sağlığına kavuş’ diyeceğiz. Sağlık hizmetinin pahalı olduğu ülkelere bu paketlerle gideceğiz” diye konuştu.

TEMETTÜ VE BEDELSİZ HİSSE GELEBİLECEK

Enflasyon muhasebesi hesabından dolayı 3,1 milyar dolarlık farkla, kâr rakamını 6 milyar dolara taşıyan THY’nin Kurumlar Vergisi ve temettü ödemesinin önü açıldı. THY’nin Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, temettü dağıtımının gerçekleşmesi durumunda, bedelsiz hisse senedinin de beraberinde gelebileceğinin mesajını verdi.