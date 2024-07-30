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Ekipler Beypiliç ve Erpiliç'e acımadı! Çevre katliamı yapan 2 dev şirkete büyük ceza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekipler Beypiliç ve Erpiliç&#039;e acımadı! Çevre katliamı yapan 2 dev şirkete büyük ceza

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çevreyi kirleten beyaz et devleri Beypiliç ve Erpiliç'e büyük bir ceza kesildi. Kesimhane bölümünden zehirli atıkları Büyüksu Deresi'ne boşaltan Beypiliç'e 1 milyon 160 bin lira, Erpiliç'e ise 3 milyon 483 bin lira ceza kesildi. Ayrıca ekipler, konuyla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulundu. 

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarına girdi. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görüntüler sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekipler Beypiliç ve Erpiliç'e acımadı! Çevre katliamı yapan 2 dev şirkete büyük ceza - 1. Resim

AYRI AYRI 1 MİLYON 160 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Beypiliç ve Erpiliç'e "arıtmayı çalıştırmamaktan" tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Bolu Valiliği tarafından ayrıca 2 firma hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Ekipler Beypiliç ve Erpiliç'e acımadı! Çevre katliamı yapan 2 dev şirkete büyük ceza - 2. Resim

ERPİLİÇ'E 2.3 MİLYONLUK BİR CEZA DAHA 

Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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