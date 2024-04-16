Elektrikli şarja 6 yılda 1 milyar $’lık yatırım

Yollardaki elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken, şarj altyapısının sağlamlaşması için yatırımlar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, önümüzdeki 6 yıl içinde yatırım tutarının 990 milyon dolara ulaşacağı ifade edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Verilere göre şarj hizmeti alanında bugün itibarıyla 176 lisanslı şirket faaliyet gösteriyor. Diğer yandan, 2023 yılı başında Türkiye’de 14 bin 552 elektrikli araç mevcut iken, bu sayı 93 bin 973’e ulaştı. EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında Türkiye çapında 2 bin 706’sı AC (Yavaş) ve 375’i DC (Hızlı) olmak üzere toplam 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 11 bin 412’si AC, 5 bin 821’i DC olmak üzere 17 bin 233’e yükseldi. Türkiye’de soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,4 seviyesindeyken, bu oran AB ülkelerinde ortalama 13,75 düzeyinde.

EPDK, ülkedeki elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik senaryoları da çalıştı. Çalışmadaki orta senaryoya göre; 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1,3 milyon, şarj noktası sayısının 142 bin; 2035 yılında elektrikli araç sayısının 3,3 milyon, şarj noktası sayısının 273 bin civarında olması öngörülüyor. EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Projeksiyon çalışmasına göre, orta senaryoda 2030 yılında 990 milyon dolar; 2035 yılında ise 2 milyar dolar civarında şarj ünitesi ve ekipman yatırımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.