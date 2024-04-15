Mercedes-Benz’in elektrikli satışları 3 kat arttı, premıum sınıfta voltaj yükseliyor 

Yılın ilk çeyreğinde 6.550 adetlik satışla premium sınıfta liderliğini sürdüren Mercedes-Benz, geçen yılın ilk üç ayına göre satışlarını yüzde 220 arttırmış durumda.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Yılın ilk üç ayında 1.064 adet elektrikli araç satışına imza atan marka geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli satışlarında yaklaşık 3 kat büyüme kaydetti. 2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Otomotiv sektörü olarak 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngörmüştük. Ancak ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Mercedes-Benz olarak biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık. Burada bizi memnun eden bir diğer veri de elektrikli araç satışlarımızın yüzde 16’nın üzerine çıkması. Zengin ürün gamımızın yanında pazara yeni modeller de sunarak 2024’te satışlarımızın yüzde 20’sinden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz” dedi.