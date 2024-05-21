Elektrikte 2.500 TL’lik faturanın 2 bin TL’si devletten... Sektör gerçek maliyet bazlı fiyat istiyor

Devletin elektrikte hanelere sunduğu sübvansiyonun geçen yıl 120 milyar TL’yi bulduğunu, bu rakamın bu yıl 5,7 milyar dolar (yaklaşık 183,5 milyar TL) olarak öngörüldüğünü anlatan Elder Başkanı Barış Erdeniz, gerçek maliyet bazlı fiyat politikası istediklerini söyledi ve ekledi: Şirketler ortalama 2.500 TL’den elektriği alıyor 500 TL’ye satıyor. Her bir elektrik tüketimi için 2 bin lira sübvansiyon var.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, dağıtım sektörünün; 2011-2023 yılları arasında yaptığı 16 milyar dolarlık yatırım ile özelleştirme sürecinde Türkiye’nin hazinesine kazandırdığı 13 milyar dolarlık özelleştirme bedelinin üzerinde yatırımı hayata geçirdiğini belirterek “Türkiye ekonomisine bu dönemde sağladığımız katkı 29 milyar doları buldu” dedi.

Geçen yıl 2 milyar dolar yatırım yapan sektörün bu yıl da 1,5-2 milyar dolarlık yatırım yapacağını ifade eden Erdeniz, kayıp kaçak oranının yüzde 15,9’dan yüzde 10,3’e gerilediğini ve her yıl ülke ekonomisine 1 milyar dolarlık katkı sağladıklarını söyledi. Ulaşımda elektrifikasyonla 100 binlerce yeni elektrikli araç şarj istasyonunun şebekeye dâhil olacağını, önümüzdeki 10 yılda dağıtım şirketlerinin yeni bağlantı ve trafo yatırımlarının daha kritik hâle geleceğini anlatan Erdeniz “Tüketiciler de birer üretici pozisyonuna gelebilecekler. Böylelikle dağıtım şebekesinde çift yönlü elektrik akışı yaşanacak. Bunun için şebekenin yeşil ve dijital dönüşümünün hızla gerçekleştirilmesi lazım. Şebeke yatırımlarının sağlıklı finansmanı için sürdürülebilir fiyat politikasına olan ihtiyaç artık daha fazla” diye konuştu.

26 AYDIR FİYATLAR SABİT

Türkiye’de 26 aydır sabit elektrik faturası stratejisi izlendiğini kaydeden Erdeniz, bu dönemde enflasyonun yüzde 300 olduğunu, elektrik faturalarının aynı kaldığını belirtti. Ülkelerin genelinde fiyatların pandemi sonrası normalleşmeye başladığını anlatan Erdeniz, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: Sürdürülebilir olmayan fiyat politikalarının karşılığında bu yıl sonuna kadar 5,7 milyar dolar (Yaklaşık 183,5 milyar TL) seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı vardır. Sürdürülebilir sektör gelişimi için fiyatların maliyetleri yansıtan bir düzleme taşınması önem arz etmekte. Biz elektrik dağıtım şirketleri olarak elimizden geldiğince Türkiye’nin ekonomi politikalarına hizmet edecek şekilde elimizi taşın altına soktuk. Ancak artık tüm enerji arz güvenliğini tehdit etmemesi için konunun gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fiyatlama konusu bizim konumuz olmamakla beraber Türkiye’nin millî bir sorunu hâline dönüşmüştür. Yıllık 6 milyar dolara yakın bir sübvansiyon ihtiyacı millî bir mesele hâline geldiğini gösteriyor. Ortalama 480 TL bir meskenin aktif enerji bedeli. Şirketler ortalama 2.500 TL’den elektriği alıyor 500 TL’ye satıyor. Her bir elektrik tüketimi için 2 bin lira sübvansiyon var. 2023’te sübvansiyon toplamı 120 milyar TL. Elektrik maliyetleri her geçen gün artmaya devam ederken elektrik fiyatlarının sabit olması sübvansiyon ihtiyacını artırıyor.