Emekliler merakla bekliyordu, bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını açıklamıştı. Emeklilerin gözü kulağı ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağındaydı, bugün başlıyor, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti.

MAAŞ ALMA TAKVİMİNE GÖRE YATIRILACAK

Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

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BUGÜN BAŞLAYACAK 14'ÜNE KADAR BİTECEK!

TRT Haber'de yer alan habere göre; SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak" bilgisini verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.