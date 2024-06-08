CHP lideri Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam çağrısı

CHP Genel Başkanı Özel: "Emekliye ve asgari ücrete enflasyon oranında zam bekliyoruz" dedi.

Emeklilere bayram ikramiyesinin asgari ücret yani 17 bin TL'ye çıkarılması için dün dikkat çeken bir çağrı yapan CHP lideri Özgür Özel'den emekli maaşı ve asgari ücret için açıklama geldi. Haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan Özel, “Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. Haziran ayında ciddi adımlar bekliyoruz” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYE İLE BİR KOÇUN 5'TE BİRİNİ DAHİ ALAMIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için gittiği İzmir’de konuştu. Ekonomik konulara değinen Özel emeklilerin sesinin duyulması gerektiğine dikkat çekti. Bugün emekli bayram ikramiyesi ile bir kurbanlık koçun 5'te birinin dahi alınamadığına vurgu yapan Özel, "Emekli ikramiyesi ilk verildiğinde 2018’de emekli ikramiyesi 24 kilo kıyma alırken bugün 5 buçuk kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi 2 koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5’te birini bile alamıyor. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 2 koç alırken bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira, cılız bir kurbanlık bile alamıyor” ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAMMI DÜŞÜNMEYENLER BİR KEZ DAHA DÜŞÜNSÜN

Asgari ücrete zam yapılmasının altını çizen Özel, “Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok sert ve çok net bir tepki vereceğiz. Bir kez daha kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin. Asgari ücreti enflasyon artışında güncellerken, asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'ler ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması da gerekiyor. Ama oluşturduğunuz krizin yükünü emekçilere ve emeklilere, esnafa ve çiftçiye yükleyemezsiniz” ifadelerinde bulundu.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇAĞRISI

Buğdayda 15 lira taban fiyat beklediklerini aktaran Özel, “Çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. Bunları yapmayanlar bu milleti geçinemeyen hale getirirler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız, bu konuda haziran ayında ciddi adımlar bekliyoruz.”

Bayramda artan otobüs fiyatlarına da dikkat çeken Özel, “İzmir ile İstanbul arasında geçen bayramdan bu bayrama otobüs taşımacılığı bilet fiyatlarının tam 2 kat arttığını üzülerek takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.