Emekliye ek zam için kritik zirve! AK Parti yönetimi bugün Beştepe'de bir araya geliyor

Hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün Beştepe’de bir araya gelecek.

AK Partili vekillerin baskısı etkili oldu! En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak

AK Partili vekillerin baskısı etkili oldu! En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak

Kök maaş düşüklüğü sebebiyle zamlı maaşı 10 bin TL altında olan emekliler için ek zam uygulanacak

Kök maaş düşüklüğü sebebiyle zamlı maaşı 10 bin TL altında olan emekliler için ek zam uygulanacak

Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oldu. Böylece emeklinin zammı da kesinleşti. Ancak yüzde 24,73’lük zamma göre, kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak. Bu durum sonrası hükümet harekete geçerken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlandı.

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“ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konu hakkında yaptığı açıklamada, “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” demişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15:30’da bir araya gelecek. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de katılacak. Milyonların gözü ise görüşmeden çıkacak kararda. AK Partili yetkililer ise, “Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var.” ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışmalar sürerken, kulislerden de yapılacak zamla ilgili bilgiler gelmekte. En düşük emekli maaşının 12 bin - 12 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. Söz konusu kararın 2 hafta içinde yasalaşacağı söyleniyor.