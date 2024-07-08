Kök maaş düşüklüğü sebebiyle zamlı maaşı 10 bin TL altında olanlar için ek zam uygulanacak

Geçtiğimiz günlerde enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarının zamlı hali belli olmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği zamla beraber maaşlar artarken kök maaştan dolayı 10 bin TL altında kalanlara ek zam yapılacak. Vatandaşlar ise ne kadar zam yapılacak, yüzde kaç merak ediyor.

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

3 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. Yüzde 24,73 oranında yapılan zamdan sonra maaşı 10 bin TL altında kalanlar için ise ek zam yapılırken zam ne zaman yapılacak, kaç TL araştırıldı.

10 BİN TL EMEKLİ MAAŞI OLANA YÜZDE KAÇ, NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında %24,73 oranında zam alacak. NTV'de yer alan habere göre, kök maaşı düşük olması sebebiyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalacak olan emekliler için ek zam yapılması için hazırlık yapılacağı belli oldu.

1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL ALTINDA OLANLARIN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

1 milyon 780 bin emekli, kök maaşı nedeniyle yapılan yüzde 24,73'lük zam sonucu beklenilen orana ulaşamadı. 10 bin TL'nin altında kalmasının ardından ilave olarak ek bir düzenleme yapılması bekleniyor. Şu an için henüz resmi bir açıklama olmazken ek zam için çalışmalar yapılması bekleniyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkması beklenirken resmi bir açıklama bulunmamakta.