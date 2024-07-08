En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

Kök maaşın düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan emeklileri sevindirecek gelişme! 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. AK Parti'nin çalışmasında 'en düşük emekli maaşı'nın en az 12 bin liraya çıkarılmasının önerileceği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Açıklanan rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ?

Ancak 'en düşük emekli aylığı'nda 'kök maaş' sorunundan ötürü milyonlarca emekli zam alamayabilir. Ocak 2024’ten bu yana 10 bin lira olarak uygulanan 'en düşük emekli maaşı'na yasal düzenleme yapılmazsa yaklaşık 1 milyon emekli bu yüksek enflasyon ortamına rağmen 10 bin lira almaya devam edecek. 2.7 milyon emeklinin zam oranı ise yüzde 24,73’ün altında kalacak.

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YENİ DÜZENLEME

NTV'de yer alan habere göre bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken bir yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu.

1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

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TELAFFUZ EDİLEN İLK RAKAM

Parti yöneticilerinin, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hazırladıkları çalışmayı sunması bekleniyor.

AK Parti çalışmasında 'en düşük emekli maaşı'nın en az 12 bin liraya çıkarılması önerilecek.