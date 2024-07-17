En düşük emekli maaşına Erdoğan dokunuşu! Meğer ekonomi yönetimi bambaşka bir rakam önermiş

En düşük emekli maaşına yapılan zamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar neticesinde karşısında 12 bin TL'lik teklifi gören Erdoğan'ın rakamı 12 bin 500 TL'ye çıkardığı öğrenildi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyordu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet, yürütülen çalışmalar neticesinde en düşük emekli maaşının artırılmasına karar verdi.

DÜZENLEME MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından dün Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle zam farkları hesaplara yatacak.

PERDE ARKASI

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması yetersiz bulunurken, kararın perde arkası da ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamma yaptığı dokunuşu kaleme aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 500 TL ARTIRDI

Selvi konuyla ilgili şu ifadeleri aktardı: "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak."