En düşük maaş 40 bin TL! İşveren eleman bulamıyor, yurt dışından transfer ediyor

En düşük maaş 40 bin lira ancak eleman bulunamıyor. Firmalar çareyi yurt dışından usta transfer etmekte bulurken, karaborsaya düşen ustalar için işletmeler aylarca bekliyor. İşte Türkiye'de en çok personel eksikliği yaşanan alanlar...

Yeni nesil masa başında çalışarak ya da sosyal medya üzerinden para kazanmak istiyor, bu durum işverenlerin elini kolunu bağlıyor. Özellikle işgücü ve işçilik isteyen meslek dallarında eleman bulmak gittikçe zorlaşırken, yurt dışından usta transfer edenler bile var.

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Ne mühendis ne de doktor... Karaborsaya düşen ve en çok aranan elemanların başında 'döner ustası' geliyor. Yorucu mesai ve sıcak başında beklemek gibi zorlu şartlar nedeniyle son zamanlarda tercih edilmeyen meslekler arasında yer alan döner ustalığında en düşük maaş 40 bin liradan başlıyor. Öyle ki yurt dışından transfer bile ediliyor...

"PİYASADA BULMAK İMKANSIZ, ALTTAN YETİŞEN YOK"

Kanal D Haber'in haberine göre; bir işletme sahibi, "Şu an piyasada usta bulmak imkansız" derken bir döner ustası ise "Uğraşmak istemiyor kimse, bu arada dönerci ustası da bulunamıyor zaten. Alttan yetişen yok şu anda" dedi.

Bir başka işletme sahibi ise "Özbekistan'dan özel olarak getirdik. Yetiştirdik arkadaşı, 6 yıldır bizle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

PROTEZ TIRNAK UZMANI DA KARABORSADA

Döner ustasının ardından en çok aranan ise 'protez tırnak uzmanı' oluyor. Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ayşe Aydın, "Çalışacak personel bulamıyoruz. Personel ve usta sayısı hemen hemen yok denecek kadar az" dedi. Alınan maaş ise 39 bin TL'den başlıyor" dedi.

Öte yandan 'elektrik ustası' da değerli, maaş aralığı ise 35-40 bandında seyrediyor.