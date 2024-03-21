İş çok, işçi yok! 200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar

Son yıllarda inşaat sektöründe ciddi işçi sıkıntısı yaşandığını söyleyen AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, "Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor" dedi.

Altın değerinde meslekler arasına inşaat işçiliği de eklendi. Maaşı mühendisten çok ancak işverenler eleman bulmakta zorlanıyor.

"AVRUPA'DAKİ SİSTEMİ ÖRNEK ALMAMIZ LAZIM"

Ankara İnşaatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, ''Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor'' dedi.

CNN Türk'ün haberine göre; meslek okullarının çoğalması gerektiğini belirten Erkurtoğlu, ''Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması... Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamız lazım. Neredeyse artık her ilde özel üniversite var'' ifadelerini kullandı.

ORTALAMA AYLIK MAAŞI 100 BİN LİRAYA GELİYOR"

İnşaat sektöründeki eleman sıkıntısının zamanla büyüdüğünü, usta maaşlarının beyaz yakalı maaşlarını solladığını söyleyen Erkurtoğlu, ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor'' dedi.

Öte yandan inşaat işçiliğinin olmazsa olmazı olarak bilinen şap ustaları da günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor, buna rağmen işverenler şap ustası bulmakta da zorlanıyor.

Erkurtoğlu, ''Bu süreç ne kadar sürecek? 2 sene, 3 sene. Deprem yarın da olabilir bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bir deprem olduğunu düşünün, vinç operatörü nereden bulacağız? Kepçe operatörü nereden bulacağız?'' ifadelerini kullandı.