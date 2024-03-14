Şişli Belediyesi işçilerin yüzlerini güldürdü: Maaşlar 17 bin liradan 46 bin liraya çıktı

Şişli Belediyesi toplu iş sözleşme görüşmeleri sonrası işçilerin yüzlerini güldürecek bir dizi karar aldı. Alınan kararla işçi maaşlarında yüzde 94 artışa gidildi. Buna göre en düşük işçi maaşı 17 bin 2 liradan ikramiye, yol ve yemek ücretleriyle birlikte 46 bin 378 liraya yükseldi. İşçi maaşlarının yanı sıra sosyal haklar da genişletildi.

Şişli Belediyesi işçilerin yüzlerini güldüren bir dizi karar aldı. Belediye ve GENEL-İŞ 1 Mart ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarı ile sonuçlandırdı.

2 bin 300’ü Belediye iştiraklerinden Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş’de, 67’si de Belediye kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 367 işçi için toplu iş sözleşmesi imzaları, Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile atıldı.

MAAŞLARDA YÜZDE 94 ARTIŞ

Yeni toplu iş sözleşmesi ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL’ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; aylık 8 bin 250 TL’si ikramiye, bin 388 TL’si yol ücreti ve 3 bin 740 TL’si yemek ücreti olmak üzere 46 bin 378 TL oldu.

SOSYAL HAKLAR DA GÜNCELLENDİ

Toplu iş sözleşmesinde ücret artışının yanı sıra var olan sosyal haklar da genişletildi. Önceki dönemlerde sözleşmede yer alan, doğum yapan kadınlara devletin verdiği 16 haftalık doğum iznine ek olarak 16 haftalık doğum izni, eşi doğum yapan erkeklere verilen 1 aylık babalık izni bu sözleşmede de devam etti.

Yeni sözleşmede, kadınlara her ay 1 gün regl izni, bütün personele yılda 5 gün mazeret izni tanındı. Kıdem tazminatları da yeniden düzenlendi. Önceki dönemlerde 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları, yeni sözleşme gereği 40 gün üzerinden hesaplanacak.