Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu

    Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Belediye personeline yüzde 107 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu
    Şanlıurfa, Belediye, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan personellere yüzde 107 oranında zam yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, en düşük işçi maaşlarının 34 bin lira olduğunu açıkladı.

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bünyesinde çalışan personellere 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yetkili sendika arasında imzalanan protokole göre işçilere yüzde 107 oranında zam yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı 34 bin lira oldu.

    "HAYIRLI OLSUN" 

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaş müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Beyazgül, ‘’Yeni zamlı maaşların Şanlıurfa için gece gündüz demeden canla başla çalışan işçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hep birlikte yılmadan, yorulmadan çok daha güzel bir Urfa için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” sözlerine yer verdi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü hedefini ilk 5 olarak belirledi - Ekonomiİhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü hedefini ilk 5 olarak belirlediTürkiye'nin marul ihtiyacı buradan sağlanıyor! Yılda 45 milyon adet üretiliyor - EkonomiTürkiye'nin marul ihtiyacını karşılayan ilimizEt fiyatlarına zam üstüne zam! Kilosu 460 liraya çıktı, satışlar düştü - EkonomiEt fiyatlarına bir zam daha! Etiketteki rakam cep yakıyorTürkiye'de işsizlik oranı dip yaptı! Son 42 çeyreğin en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'deki işsizlik dip yaptıKripto paralarda Çin ve ABD etkisi! Yükselişin nedeni belli oldu  - EkonomiUzmanlar anlattı! İşte Bitcoin'deki yükselişin nedeniEhliyet sınavına çipli kimlik kalkanı! Kursların "joker" kurnazlığı sona erecek - EkonomiEhliyet kurslarının kurnazlığını bitiren uygulamaAnalistlerden ürküten dolar tahmini! Seçimden sonrayı işaret edip duyurdular: ‘Dolar 48 TL…’ - EkonomiAnalistlerden ürküten dolar tahmini! Seçimden sonrayı işaret edip duyurdular: ‘Dolar 48 TL…’Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü iş birliği - EkonomiTürkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü iş birliğiBakan Göktaş: Şubatta 872,4 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yaptık - EkonomiŞubatta 872 milyon liralık destek yapıldıAkaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek  - EkonomiAkaryakıta bu kez indirim geliyor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...