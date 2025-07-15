Ercan Havalimanı, KKTC’ye 306 milyon ciro payı ödeme yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 16:41 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 16:43 - Güncelleme:

T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2025 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) Ercan Devlet Havalimanı'ndan elde ettiği ciro payından KDV dahil 306 milyon 356 bin 590 TL'yi KKTC Maliyesi'ne aktardı. Şirket, kamuya olan mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini bir kez daha kanıtladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ödemenin Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında, 2025 yılı ikinci 3 aylık dönemi için KDV dahil ciro payı olarak yapıldığı bildirildi. T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yaptığı açıklamada, şirketin KKTC devleti ile imzalanan sözleşme çerçevesindeki tüm yükümlülükleri bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı. Turanlı, Ercan Havalimanı’nda yolcu ve uçak trafiğinin yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdiğine dikkat çekerek, elde edilen gelirin yüzde 56’sının ciro payı olarak, KDV dahil şekilde yılda dört kez Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını ifade etti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar