Eska Group'tan Çerkezköy’e 1,2 milyar TL’lik yatırım

İnşaat, yeme içme ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren Eska Group’un 1,2 milyar TL yatırımla Çerkezköy’de inşa edeceği Eska Edition satışa çıktı.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Toplam 346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşan projenin içinde Accor Grup’a ait 146 odalı IBIS Otel de yer alacak. Projedeki 1+1 daireler 60 metrekare ve peşin ödemede 2.720.000 TL başlangıç fiyatına sahip. 78 metrekarelik 2+1’lerin peşin ödemede başlangıç fiyatı 3.600.000 TL, 86 metrekarelik 2+1’lerin başlangıç fiyatı 4.200.000 TL. Eska Group’un kurucu ortağı Giray Engin Baysak, 2020’den bu yana tamamı Çerkezköy’de 4 markalı konut projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, 850 konut ve 100’e yakın ticari üniteyi teslim ettiklerini açıkladı.

Baysak “İnşaatın yanı sıra yeme içme ve kuyumculuk sektörlerinde yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girmiş bulunuyoruz. Ayrıca enerji sektöründe yeni bir girişimimiz bulunuyor” dedi. Eska Group’un kurucu ortağı Semih Arda da projenin ilk etabı olan Flora’daki 192 konutu 24 ay içinde teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Eska Group'un kurucu ortağı Gökhan Kavlak ise bölgenin hızlı trenle İstanbul ile arasının 25-30 dakikaya düşeceğini ifade ederken, amortisman süresinin 12 yıl olduğunu vurguladı. Kavlak “İstanbul’da proje geliştirme planlarımız bulunuyor. İstanbul’da Göktürk ve Kemerburgaz’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.