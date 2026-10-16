ESK’dan kırmızı ette 4 yılda 350 bin tonluk takviye

Kırmızı et piyasasında fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Et ve Süt Kurumu (ESK), son 4 yılda yaklaşık 350 bin ton kırmızı eti piyasaya arz etti.

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Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda konuşan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan, ESK’nin piyasa düzenleme çalışmaları kapsamında 2023’te yaklaşık 60 bin ton, 2024’te 100 bin ton, 2025’te 90 bin ton ve 2026 yılında 100 bin ton kırmızı eti piyasaya sunduğunu kaydetti. Taylan, “Piyasayı dengelerken yerli üretimi önceliklendiriyoruz. Gelir Garantili Besicilik Projesi kapsamında besicilere uygun fiyatla hayvan temin ederken hayvanlara geri alım garantisi veriyoruz” dedi.

Ayrıca Kırsalda Bereket Hayvancılık Destek Projesi kapsamında 63 bin baş Angus ve Hereford ırkı hayvan ithal edilirken, 25 bin baş hayvan üreticiye dağıtıldı.

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