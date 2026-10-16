Küçükbaş çok, ucuz et yok! Kırmızı ette problem üretim, maliyet ve verimlilik

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 57 milyon 874 bine ulaşırken kuzu kuşbaşının kilogramı 1.350, kuzu pirzolanın fiyatı ise 1.900 liraya kadar çıkıyor. TÜDKİYEB Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, kırmızı ette kalıcı ucuzluk için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve pazarlama zincirinin şeffaflaştırılması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığı artarken, vatandaş hâlâ uygun fiyatlı kırmızı ete erişmekte zorlanıyor. 57 milyon 874 bin küçükbaş hayvan varlığına rağmen koyun ve keçi etinin toplam kırmızı et üretimindeki payı yüzde 29,7. Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından belirlenen fiyatlara göre, kuzu karkas etin kilogramı 616,14 lira. Marketlerde ve kasaplarda kuzu kuşbaşının kilogramı 1.050 ile 1.350 lira arasında değişirken, kuzu pirzolanın fiyatı 1.900 liraya kadar çıkıyor.

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, kırmızı ette asıl meselenin üretim maliyetleri, verimlilik ve pazarlama olduğunu söyledi. Saldırıcıer, “Yüksek yavru verimi, düşük yavru kaybı, iyi mera yönetimi ve uygun yem maliyeti sağlanmadan milyonlarca hayvan eklemek tek başına kalıcı ucuzluk getirmez. Karkas fiyatlarındaki gerileme de perakende fiyatlarında kalıcı ucuzluk anlamına gelmiyor. Kesimhaneden markete kadar nakliye, soğuk zincir, depolama, işçilik ve işletme giderleri fiyatları etkiliyor. Karkas fiyatlarındaki düşüşün perakendeye neden sınırlı yansıdığının anlaşılması için maliyetler ve satış marjları şeffaf biçimde incelenmeli. Kamu kurum ve kuruluşlarında menülere uygun küçükbaş eti kullanımı desteklenmeli, ürün standardı ve düzenli tedarik sağlayacak uygulamalar geliştirilmeli. Yetiştirici birlikleri üzerinden perakendeciler ve toplu yemek tedarikçileriyle sözleşmeli satışlar olmalı” dedi.

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Kalıcı çözüm için ithalatın yerine üretimin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Saldırıcıer, “Yetiştiricilerin üretimden çekilmesi uzun vadede ithalata bağımlılığı artırır. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile görüşmelerde erkek tokluların yaş ve ağırlık özelliklerine uygun alım şartları, teslim noktaları, alım takvimi ve ödeme süresi somutlaştırılmalı. Yetiştiricinin gelirini koruyacak destekler üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor” diye konuştu.

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