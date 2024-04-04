Ev ve iş yerini kiraya verenler dikkat! Son gün yarın, cezası var 

Kira gelir beyannaemesi verilmesi için son gün yarın. Bu kapsamda, konutlar için 21 bin lira, iş yeri için 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mükelleflerin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Beyanname vermeyenlere yaptırım uygulanacak. Konuyla ilgili Bakan Şimşek de 2 gün önce bir uyarıda bulunmuştu.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri beyan etmesi için son süre 1 Nisan'dan 5 Nisan'a uzatılmıştı. Konut kira geliri geçen yıl için yıllık 21 bin liralık istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin lirayı aşanların beyanname vermesi önem taşıyor.

BEYANNAME NASIL VERİLİYOR?

Mülk sahiplerinin, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemi" ile beyanname verme imkanı bulunuyor.

Başkanlık, bu yıl "kira bildirim formu" ile kiracıları da beyan sürecine dahil etti. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak "kira bildirim formu"nu doldurabilecek. Böylece, mülk sahipleri ve kiracıların beyanlarının karşılaştırılması sağlanacak.

BAKAN ŞİMŞEK DE UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kira beyannamesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir uyarıda bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek şunları söylemişti:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."