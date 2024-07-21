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Haberler > Ekonomi > Evlerini kiraya verdiler, cezadan kaçamadılar! Tam 200 bin lira...

Evlerini kiraya verdiler, cezadan kaçamadılar! Tam 200 bin lira...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evlerini kiraya verdiler, cezadan kaçamadılar! Tam 200 bin lira...
Günlük Kiralık Evler, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da evini izinsiz günübirlik kiraya veren 2 kişi cezadan kaçamadı. Yapılan denetimlerin ardından 2 kişiye ayrı ayrı 100 bin TL idari cezası kesildi.

Türkiye'de sık sık tartışma konusu olan 'günübirlik kiralık evler' yine gündemde. Sene başında uygulanmaya başlanan yönetmelikle birlikte ev sahiplerinin apartman sakinlerinden onay alması gerektiği ve e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapacağı başvuruyla 'Turizm Amaçlı Konut' belgesi alması gerektiği belirtildi.

Kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar ceza kesileceği belirtilirken, ekipler de denetimlerini sıklaştırdı.

İKİ KİŞİYE 200 BİN TL CEZA

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda konutunu izinsiz olarak günübirlik kiraya verdiği tespit edilen M.S.G. ve E.A. isimli şahıslara 7464 Sayılı Kanun kapsamında ayrı ayrı 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

İdari para cezasının uygulanmak üzere hazırlanan evrakların ilgili kuruma gönderileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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