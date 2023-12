EYT ve depreme rağmen bütçe sevindirdi

27 Aralık 2023 03:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 03:54

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda hükûmet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe açığının olumlu bir çerçevede seyrettiğini söyledi. Yılmaz "Programlar, planlar 'Niye yüzde 100 tutmadı?' diye eleştiriler var. Dünyanın hiçbir yerinde küsuratına kadar noktalı virgüllü bir şey tutmaz. Bir tahmin yapıyorsunuz sonuçta. Önemli olan mertebedir. Mertebeye yakın, biraz üstünde, biraz altında bir gerçekleşme sağlıyorsanız bu tahminleriniz sağlıklı tahminler demektir ve biz de bu yönde gidiyoruz" dedi.

AÇIK TAHMİNLERİN ALTINDA

Bu yıl için düşünülen bütçe açığının öngörülenden daha düşük gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz şunları kaydetti: Büyüme ve gelir performansımız, tahminlerimizden daha iyiye gidiyor. Dolayısıyla gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz bütçe açığının 6’nın da altında, yüzde 5,5’ler seviyesinde gerçekleşme ihtimali var. Mayıs sonrası yakaladığımız siyasi istikrar ortamı ve izlediğimiz politikalarla bütçemizde de depreme, EYT gibi politika tedbirlerine rağmen gayet iyi bir performans gösteriyoruz. Deprem etkilerini çıkardığınızda yüzde 3’ün altında, Maastricht kriterlerinin altında bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Dünyanın, bölgemizin bu şartlarında

Avrupa Birliği ortalamalarından da birçok ülkenin durumundan da daha iyi.

Muhalefet milletvekillerinin yolsuzluk endeksiyle ilgili eleştirilerine de cevap veren Yılmaz, her tarafta yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu bir ülkede alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçilemeyeceğine dikkat çekti. Yılmaz “Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz, her ile üniversite kurulmaz, sağlıkta büyük dönüşümler, reformlar olmaz, kırsal alan bu kadar hizmet görmez. Bu gerçekleri vatandaşımız görüyor” açıklamasında bulundu.

DOĞRUDAN VERGİLERİN PAYINI ARTIRACAĞIZ

Doğrudan vergilerin payını artıracaklarını dile getiren Cevdet Yılmaz “Bu çerçevede vergiyi tabana yaymak için modern teknolojinin sağladığı imkânları, yapay zekâya kadar kullanacağız. Kurumlar vergisinde örneğin şöyle bir değişim yaptık: Mali kurumlardan, bankalardan artık yüzde 30 vergi alıyoruz. Normal işletmelerden ortalama yüzde 25 alıyoruz. İhracatçı şirketlerden ise yüzde 20 kurumlar vergisi alıyoruz. Yine ihracatı destekleme perspektifimizin bir uzantısı olarak böyle kademelendirilmiş bir kurumlar vergisi sistemine geçmiş durumdayız. Bunun ilk etkilerini 2024 yılında göreceğiz” diye konuştu.

KKM'DEN 700 MİLYAR TL ÇIKTI

Yılmaz, 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla 3 trilyon 408 milyar liraya ulaşan kur korumalı mevduat hesaplardan çıkışın sürdüğünü ifade ederek “KKM, 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine geriledi. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusu” dedi.

CARİ AÇIK İVME KAYBETMİŞ DURUMDA

Cevdet Yılmaz, bu yıl itibarıyla yüzde 4 civarında bir cari açık beklediklerini, cari açığın son aylarda ivme kaybettiğini söyledi. İhracatı arttırarak, ithalatı daha kontrollü bir şekilde geliştirerek cari açığı düşüreceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: Cari açık son aylarda ivme kaybetmiş durumda. Bu yıl üç ay cari fazla verdik. Yıl sonu itibarıyla cari açığın millî gelire oranı yüzde 4 civarında olacak. Cari açığımızı düşürürken yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve büyümeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'DE YOKSUL SAYISI AZALDI

Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de 2002 yılında mutlak yoksulluk sınırı içerisinde yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 38,8 olduğunu, bu oranın son hesabın yapıldığı 2019 yılında ise yüzde 12,6’ya düştüğünü söyledi. TÜİK’in yaptığı gelir ve hayat şartları araştırmasına göre, 2006 yılında yüzde 20,6 olan göreli yoksulluk oranının 2022 yılında yüzde 14,4’e gerilediğini belirten Yılmaz “İşte bu attığımız adımların bir sonucu” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in insani kalkınma endeksinde de oldukça iyi duruma geldiğini söyledi.

2026'DA 70 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ HEDEFLİYORUZ

Hizmet ihracatında nicelik ve nitelik açısından gelişim sağlayarak bu alanda Türkiye’nin payını artıracaklarının altını çizen Yılmaz, turizm gelirinde Türkiye’nin 55 milyar doları yakalayacağın ifade etti. Yılmaz “2026’larda 70 milyar doları hedefliyoruz. Sayıdan daha kıymetli olan kişi başına gelir rakamımız. Daha kaliteli bir turizmle kişi başına daha fazla katma değer üreten bir turizmi hayata geçireceğiz” diye konuştu.