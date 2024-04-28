'Dış kaynak' iddialarına Mehmet Şimşek'ten cevap

Bakan Mehmet Şimşek, Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracını "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" yorumuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'dış kaynak gelmiyor' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Şimşek, Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt.

Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor.

2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.