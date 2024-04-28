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Panathinaikos şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim sinirden elindeki telefonu fırlattı

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Panathinaikos şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim sinirden elindeki telefonu fırlattı

Spor Haberleri

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, evinde konuk ettiği Aris'e sürpriz şekilde 1-0 mağlup oldu. Şampiyonluk şansını zora sokan Fatih Terim'in öğrencileri ağır yara aldı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Panathinaikos şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim sinirden elindeki telefonu fırlattı - 1. Resim

FATİH TERİM ELİNDEKİ TELEFONU FIRLATTI

Aris karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye üzülen Fatih Terim'in elindeki telefonu fırlattığı belirtildi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Terim, "Çok büyük bir avantaj yitirdik. Çok üzgünüm." dedi.

Panathinaikos bir sonraki maçını 15 Mayıs'ta PAOK ile deplasmanda oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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