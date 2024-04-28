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Haberler > Ekonomi > İstanbul Havalimanı Avrupa'yı geride bıraktı: Yoğunluk rekoru kırıldı!

İstanbul Havalimanı Avrupa'yı geride bıraktı: Yoğunluk rekoru kırıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Havalimanı Avrupa&#039;yı geride bıraktı: Yoğunluk rekoru kırıldı!

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre, 15-21 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eurocontrol 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 314 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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