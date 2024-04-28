İstanbul Havalimanı Avrupa'yı geride bıraktı: Yoğunluk rekoru kırıldı!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre, 15-21 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.