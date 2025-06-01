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EYT’den ret yedi, KDK devreye girdi! Emsal kararla emekli oldu geriye dönük maaşlarını aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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EYT’den ret yedi, KDK devreye girdi! Emsal kararla emekli oldu geriye dönük maaşlarını aldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023 senesinde EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Bir vatandaş ise prim transferi nedeniyle emekli olamayacağını öğrendi. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran şahıs yeniden hesap yapılmasını istedi. SGK'nın da devreye girmesiyle emsal kararla emekli edildi. Dahası da var, geriye dönük maaşları da hesabına yatırıldı.

Ankara’da yaşayan bir kişi, 2023 yılında EYT’ye başvurdu. 20 ay sonra cevap geldi ve 4/a’dan 4/b’ye prim transferi kapsamında gerekli gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı söylendi. 2005’ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu ve emekliliği hak ettiğini belirten şahıs “4/b’den sigortalı olduğum dönemde SGK prim günüyle ilgili bana herhangi bir bildirimde bulunmadı” diyerek, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kapısını çaldı.

BİRİKMİŞ MAAŞLARINI DA ALDI

KDK’nın devreye girmesiyle SGK, bu kişinin emeklilik işlemlerini başlattı. Ayrıca birikmiş bütün aylıkları da banka hesabına yatırıldı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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